El Decano va tras un ‘9’ Sub 23 “de una cantera importante"

Jueves, 23 agosto 2018

13.37 h. El Recreativo de Huelva sigue haciendo gestiones para cerrar su plantilla y en la zona de ataque busca un delantero sub 23, que como ha reconocido en rueda de prensa Óscar Carazo es “un jugador de una cantera importante”.

Sobre la operación no quiso dar detalles porque “complicado cuando empiezas a hacer una operación no se puede decir hasta que se cierra. Se están barajando situaciones diferentes en el mercado y nos gustaría cerrar una en particular pero hay muchas compliaciones por el camino y hay que esperar”.