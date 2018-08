La Guardia Civil auxilia a una mujer de 89 años que había sufrido una caída en su domicilio de Aroche

huelva24.com

estuvo un día en el suelo con un golpe en la cabeza

Los hechos sucedieron el pasado 15 de agosto, cuando en el puesto de la Guardia Civil de Aroche se recibió la llamada de un particular, informando que una amiga de la localidad, le había llamado por teléfono para contarle que le habían sustraído un mantón de Manila de su domicilio, que esta persona es de avanzada edad y al estar impedida no puede salir de su casa, solicitando a los agentes si la podrían atender en su vivienda, ya que él actualmente se encuentra en Sevilla, y no posee vehículo para desplazarse a la localidad.

Esa misma noche, una patrulla acudió al domicilio para comprobar lo sucedido, siendo atendidos por la mujer desde el balcón, ya que la vivienda está en el primer piso y ella no puede bajar para abrir la puerta de acceso al inmueble, comentando a los agentes que no sabe si el mantón se lo han sustraído o lo ha extraviado y que no desea interponer denuncia.

Debido a la avanzada edad de la señora, 89 años y a su estado de salud, los agentes, el pasado día 19 de agosto, decidieron realizarle una visita, ya que vive sola, no tiene familiares y no puede salir de su domicilio, para comprobar que se encontraba bien, tras haberla notado algo nerviosa, cuando acudieron a su domicilio.

Una vez allí, llamaron varias veces a la puerta, no contestando nadie, ni siquiera a su teléfono particular, por lo que alertados, deciden contactar con una vecina que al parecer tenía unas llaves, para poder entrar y comprobar el estado de salud de la mujer.

Ya en el interior, se pudo observar que la puerta de su habitación estaba cerrada. Al intentar abrirla, los agentes pudieron ver como el cuerpo de la anciana impedía la apertura de la puerta, decidiendo buscar otra manera de entrar, ya que la mujer podía haber sufrido una caída, para no ocasionarle más daños. Por ello, se solicitó al Ayuntamiento una escalera, para poder acceder por la ventana.

Una vez dentro, la mujer se encontraba consciente, tumbada en el suelo, comentando a los agentes que se había caído, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza y en la cadera y que no podía moverse, estando algo deshidratada debido a las altas temperaturas registradas en esos días, dándose aviso inmediato a los Servicios Médicos, que a su llegada la inmovilizaron y le dieron traslado al Hospital Comarcal de Rio Tinto, donde continua ingresada.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, la mujer fue encontrada con vida, ya que hasta el martes 21 no preveía ninguna visita en su domicilio, circunstancia que podía haber repercutido gravemente en su estado de salud, ya que cuando fue encontrada llevaba al parecer un día tumbada en el suelo, sin ingerir alimentos y sufriendo las altas temperaturas.

La Guardia Civil dentro del Plan Mayor Seguridad, recomienda tener un teléfono a una altura adecuada, por si sufrimos una caída poder alcanzarlo, o un teléfono inalámbrico; así como disponer del servicio de tele-asistencia, que dispone de aviso 24 horas.