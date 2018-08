El runrún: Carolina se aleja de Huelva

Martes, 21 agosto 2018 | Leída 219 veces

confidencial

En el Europeo que se celebró en el Palacio que lleva su nombre disfrutó muchísimo al lograr el oro ante su gente y nadie duda de que ama a su tierra. Sin embargo parece que ahora mismo está alejada de Huelva. Y no es que queramos buscar un culpable pero está claro que hay cuestiones que plantearse. pese a ser una tan destacada figura del deporte mundial nunca ninguna empresa de la provincia o institución logró apoyarla y poner su publicidad en su camiseta, un reclamo seguro, algo por lo que sí han apostado otras marcas importantes y hasta turismo de Madrid. Tras lograr su tercer título mundial tampoco ha sido recibida como merece por el Ayuntamiento de Huelva, será por motivos de agenda de ambas partes, pero ya les vale. Y ahora va y resulta que ficha por el CB Pitius de Ibiza. ¿No podría haber fichado de nuevo por el Recreativo IES La Orden? De esto no vamos a responsabilizar tampoco a nadie y menos al club onubense, que saca nota cada temporada que consigue ser campeón y llevar para adelante una cantera con sus limitados recursos. Vinculación la hay y ambas partes se deben cariño y respeto. El Recreativo de Huelva, que por ejemplo en su día ayudó con el fichaje de Pablo Abián, también anda como anda económicamente, aunque el fichaje de Carolina encajaría en el plan de dinamización de la marca ‘Decano’ que tanto ha repetido Krypteia Capital, aspirante a la compra del club, que sí tiene por ejemplo un acuerdo con el CDB Enrique Benítez. La cosa es que uno por otros, la casa sin barrer y Carolina Marín y su imagen se alejan de Huelva, una oportunidad perdida. Ahora la veremos vistiendo los colores de otro club, algo que ha hecho pupa a más de un onubense. Al menos tendremos el consuelo de que volverá a casa para jugar un partido de Liga, aunque sea con el rival. ¡Qué extraño va a ser eso!

Un onubense se hace colega de Messi. En la cantera del FC Barcelona milita desde hace tres temporadas un futbolista onubense. Se trata de Fermín López, natural de El Campillo, y tiene 15 años. Tras pasar por las canteras del Recreativo y el Betis está brillando de azulgrana y sigue su progresión con el sueño de llegar lejos. En la Masía trabaja intensamente para mejorar y superar los once goles que marcó con el cadete B la temporada pasada, ayudando a lograr el título liguero.

Motivación no le falta pero, por si acaso, ha visto reforzado su empeño tras tener un encuentro con el mejor jugador del club azulgrana, Lionel Messi, con quien estuvo charlando y se hizo una foto que se apresuró a subir a su cuenta de Instagram. Mejor maestro y ejemplo a seguir que el del argentino no puede tener para seguir su camino hasta el primer equipo. Fermín lo tiene claro, Messi es 'The Best'.

Redes policiales con corazón. Las páginas no oficiales de las distintas policías locales de la provincia en la red social Facebook se han convertido desde hace un tiempo en una vía de comunicación que se está demostrando muy útil. No solo para medios como el nuestro, que encuentran en ellas actuaciones de mayor o menor envergadura de las que no suelen informar los ayuntamientos. También ofreciendo un servicio público para cosas aparentemente nimias como localizar al propietario de unas llaves o un teléfono móvil extraviado o, como el ejemplo que ponemos hoy, encontrando un hogar para cachorros abandonados. Lo contaba esta misma mañana la policía lepera: si el pasado día 17 hacían un llamamiento para dar cobijo a cinco perros recién nacidos abandonados a su suerte, hoy podían anunciar que todos han sido adoptados por distintas personas. Una de ellas, alemana, perdió hace unos días a su mascota y al ver la publicación de Facebook no podía creerlo: los cachorros eran idénticos a su perro y no dudó en quedarse con uno de ellos. Final feliz, como titula la propia institución. Enhorabuena, desde aquí, por conseguir que estos ‘Facebook policiales’ tengan tanta utilidad y sean algo más que una página de sucesos.