Salmerón asegura que el cumplimiento en los pagos es "una promesa que le hemos hecho a los jugadores"

El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, repasó la actualidad de su equipo en una interesante entrevista concedida a ‘Ser Deportivos Huelva’. El almeriense, en declaraciones recogidas por Albiazules.es, dijo estar “con ganas. Ya tenemos la ilusión de competir y al final todo el mundo trabaja para al final competir y sacarle el máximo rendimiento al equipo. Esperamos poder sacar esos tres primeros puntos, sabiendo de las dificultades que siempre se tienen, pero con mucha ilusión de que comience la competición“.

En cuanto a la decisión de recalar en el Decano explicó que “el tema de los impagos podría ser el primer escollo que podríamos tener, porque la historia te indicaba que el Recre había pasado por circunstancias muy parecidas al Real Murcia. Entonces, ese era el primer escollo que quería salvar y se me dijo que este año iba a ser distinto y que iba a ser un año tranquilo en ese aspecto, y que todo el mundo iba a tener la tranquilidad y el poder trabajar, y que la gente no estuviera pensando toda la semana en otros temas que no fuera el partido. Y eso es lo que espero. Se me dijo en todo momento y espero que eso se cumpla“.

A este respecto de los impagos, el ex del Murcia comentó que “este mes es cierto que ha habido una circunstancia distinta a la que en un principio se me dijo. En un principio había una compra y un Ayuntamiento, eso se ha ido... Realmente cuando llegué no sabía tampoco esa circunstancia. Sabía que iba a haber una compra y una situación parecida, no sabía si eso se iba a extender un tiempo como se ha extendido, pero obviamente la gente que está detrás me ha transmitido la tranquilidad necesaria. Si no, tendríamos una situación mala para el Recreativo y para tener esa tranquilidad, todos los cimientos se empiezan por abajo y por eso hay que estar tranquilos, que todo el mundo rememos en el mismo sentido y que en lo económico sea un club estable va a hacer que el Recreativo pueda cumplir sus objetivos, año a año“.

También habló Salmerón de esa realidad instalada en el club, en cuanto al choque de intereses existente entre el Ayuntamiento, el consejo de administración, Eurosamop y Krypteia. De ello dijo que “cuando llegué no sabía a quién dirigirme para contarles mis inquietudes y poder reunirme, y que todo esté bien en ese sentido. Los entrenadores no estamos para eso, pero es cierto que esa circunstancia se da. Por eso he pedido explicaciones y bueno, el no tener una cabeza visible para poder pedir responsabilidad, sobre todo en muchas situaciones, pues es extraño. Pero espero que en muy poco tiempo eso se solvente“.

El técnico recreativista dejó claro que “han habido tres cosas que han hecho que yo esté aquí, y que los jugadores puedan venir. Una es la gran ciudad y la gran afición que tenemos. Otra, han habido varias situaciones que han sido claves, como la insistencia de Óscar o mi representante, Rafita, que conoce muy bien este club. Y los tres hemos convencido a jugadores para que estén aquí, dentro de esa intranquilidad que había por años anteriores. Por eso, yo creo que todos hemos dado la cara y yo espero y estoy convencido de que no vuelva a ocurrir lo que pasó en años anteriores. El tema de los impagos es una situación incómoda para todos los profesionales y ese es el primer escollo que hay que solventar. El que tengamos la tranquilidad de que el día que sea de cada mes se cumpla, y esa es una promesa que le hemos hecho a los jugadores. Por eso los dirigentes tienen que cumplir con nosotros“.

Por último aseguró que “estar en el Recreativo me ilusiona mucho. Ha sido un mes muy intenso, en el sentido de que tanto Óscar como yo hemos estado con muchos altibajos. Para planificar una plantilla ha sido bastante duro, ya que tenemos una economía y no nos la podemos saltar. El Recre va a tener un presupuesto normal, dentro de esta categoría. Creo que hemos hecho un equipo muy competitivo y que va a dar que hablar. Con las dos o tres cosas que quedan por definir, que tienen nombre y apellidos, y estamos a la espera de que eso se pueda hacer, y sea definitivo, creo que vamos a ser un equipo muy incomodo para los rivales. Vamos a hacer un buen año“.