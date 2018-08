Peligran las inscripciones de jugadores si no se paga a AFE y RFAF

huelva24.com

Martes, 21 agosto 2018

Recreativo

1747 h. No se han aportado las cantidades que hay que pagar a la AFE (150.000 euros aproximadamente) y la RFAF (250.000 euros y aval por una cantidad similar). Para poder inscribir a los jugadores hay que inscribir primero al entrenador, y para conseguirlo hay que solventar la deuda con la AFE, la Federación y resolver la denuncia al colegio de entrenadores de los extécnicos de la cantera.

Saltan a escena las dificultades que está teniendo el club para la inscripción de sus futbolistas, como así destacan en Onda Cero Huelva. No está resuelta la venta, por lo que no hay adjudicatario y por lo tanto no se han aportado las cantidades que hay que pagar a la AFE (150.000 euros aproximadamente) y la RFAF (250.000 euros y aval por una cantidad similar). Lo que si se pagaron fueron los créditos privilegiados del plazo del convenio de acreedores, gracias a las gestiones realizadas de sus fondos propios en el Recreativo de Huelva.

Pero si no se le paga a la Federación Andaluza va haber un problema y grave para inscribir a los futbolistas del primer equipo y la cantera. Y es que para poder inscribir a los jugadores hay que inscribir primero al entrenador, y para conseguirlo hay que solventar la deuda con la AFE, la Federación y resolver la denuncia al colegio de entrenadores de los extécnicos de la cantera. El mercado de fichajes se cierra el día 31, pero antes hay que inscribir a la plantilla para poder competir este domingo en la primera jornada.

Además, hay que adelantar el dinero correspondiente a las cantidades que va a costar la mutualidad y las licencias de este año, para poder completar la inscripción de los jugadores en el sistema fénix, el intranet de la Federación. Y todo esto deberá pagarse antes del viernes. De persistir la situación, el Recre no podría salir a competir el próximo domingo frente al Don Benito“.

Fuentes del club consultadas por Albiazules.es asegura que no habrá problemas para efectuarse los pagos correspondientes. En una información publicada el pasado viernes 17, se nos aseveró que con independencia del proceso de venta el club cumplirá con los pagos, garantizándose que el equipo podrá competir con normalidad.