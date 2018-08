Podemos denuncia que la Farmacia de Mora Claros queda "desalmada"

Martes, 21 agosto 2018 | Leída 96 veces

Carta al director

La botica, como así se la conoce popularmente desde el siglo XVI se ha conservado intacta durante más del último siglo, con sus molduras y sus vitrinas de madera. Ahora el analfabetismo patrimonial de algunos en el Ayuntamiento de Huelva permite que todo esto se vaya a la escombrera en un gesto de prestidigitación que ya está muy visto.

La prensa afirma que "los servicios técnicos municipales están redactando el documento para la correspondiente tramitación administrativa y posterior aprobación" para proteger sólo la fachada en el catálogo del PGOU. ¿Pero qué van a proteger si hacen el daño a sabiendas de que se prepara el parche? La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) determina en el artículo 27 la suspensión de licencias para los edificios en vías de catalogación:



"Las Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento, desde la adopción del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del Avance, podrán acordar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, innovación de dichos instrumentos".

El documento, según se afirma, se está aún redactando. Han sido rápidos en meter mano antes de que les coja la ley. Durante 16 años quienes ahora gobiernan derribaron decenas de casonas, quien les siguió durante 20 años alimentó la bubuja de la especulación hasta reventar, y ahora todo lo aprendido consiste en dejar algunas fachadas alzando la bandera de un patrimonio del que no entiende. A este paso, el actual alcalde se va a poner a la altura de sus antecesores, lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta que este tipo de informes los hace la arquitecta que flirtea con la prevaricación, que dice que un edificio es como no es, que está en un estado que no está. Y es que ella, que tiene acceso a la redacción de medios de comunicación privados y como trabajadora pública censura a los colectivos sociales, propuso derribar todo el frente de la Concepción, propone ahora derribar parte del edificio de Correos sin haberlo visitado, y es responsable directa del derribo interior del edificio de Hacienda. Como premio a tanta irregularidad, acaba de ser elegida como presidenta del COAH. En estas manos, mal porvenir espera a Huelva.

En diciembre se urgía a proteger el interior de la farmacia, y este es el resultado, el truco de la parte por el todo con las fachadas. Curiosamente, la polémica que generó el pegamento sobre un azulejo no lo está causando ahora el destrozo de toda la farmacia. Y a todo esto, la potestad es del Ayuntamiento pero, ¿y el propietario en qué está pensando? ¿No es consciente del valor del negocio que regenta?

Círculo Sectorial de Podemos del Patrimonio Cultural de Huelva