El runrún: Minuto de silencio por Marcos Rosa

Confidencial

La noticia de su fallecimiento no ha dejado indiferente a nadie y en las redes sociales se puede comprobar el respecto y cariño que le tenían muchas personas por lo que representaba. Era además de todo lo bueno que era un gran recreativista y por eso cuando buscaba donante el Recreativo se acordó de él. "Helados nos quedamos con la pérdida de Marcos Rosa, trasladamos nuestro más sentido pésame para familia y amigos. Este recreativista nos enseñó a no desfallecer nunca,a luchar siempre. Nos mostró la importancia de donar médula además de lo fácil e indoloro que es.DEP. #donamedula". En el día de su muerte volvía a hacerlo y los mensajes se sucedieron. Llama la atención uno dejado por José Luis Mora Camacho, quien expresaba que “espero que el próximo partido si es posible se le guarde en recuerdo un minuto de silencio. Gran recreativista y ejemplo de persona luchadora y solidaria. D.E.P”. Desde aquí nos sumamos a la iniciativa, pues es de justicia reconocerle como se merece a alguien que nos dio tan buen ejemplo siendo tan luchador, algo de lo que todos podemos aprender, también los jugadores albiazules. El presidente de las peñas recreativistas, José Antonio Cabrera Ramírez, lamentó que “se nos fue un luchador, ejemplo a seguir en la necesidad para concienciar en la donación de médula. Un gran recreativista. Toda Huelva te llora Marcos. Descansa en paz. Siempre estarás en los corazones recreativistas. Un fuerte y sincero abrazo a su familia”. En esta línea el mundo de la política también se manifestaba al respecto. Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva, expuso “Querido Marcos Rosa, gracias por la lección de vida que nos has dado a [email protected], ejemplo de superación y de lucha. D.E.P”. En el PP Guillermo García Longoria decía “Lecciones de vida. Descansa en paz Marcos Rosa. Descansa luchador. @marcosrosa91”. Efectivamente, Marcos Rosa nos dio una lección. Devolvámosle algo de lo mucho que dio. Primero un minuto de silencio y después que todo el que no lo hizo en su momento se haga donante de médula.

Pelotazo juanramoniano. Vaya por delante que en una sociedad de mercado como esta, cada cual es muy dueño de poner el precio que estime a sus propiedades. Y qué les vamos a contar si hablamos en clave inmobiliaria. En estos casos, nuestro pasado reciente vinculado a la especulación del ladrillo parece que sale a relucir y quien más quien menos intenta convencernos de su particular concepción del valor y el precio, dos puntos que no deberían diferir mucho si hablamos de bienes inmuebles. Claro está, salvo si el vendedor entiende que las circunstancias le permiten aspirar a obtener un rendimiento que la lógica del mercado le niega. Es el caso del anuncio donde se declara en venta la finca y casa de verano del premio Nobel Juan Ramón Jiménez en el paraje de Fuentepiña, donde escribió 'Platero y yo' y donde se presume que está enterrado el burro que le dio fama mundial. Como informábamos hoy mismo, los propietarios la han puesto a la venta en Idealista por 1,5 millones de euros, una cantidad «desorbitada» para la Junta de Andalucía, que aconseja a sus dueños reflexionar acerca de sus pretensiones económicas. Con semejante precio –recordemos que los técnicos municipales la tasaron en 150.000 euros– no parece que tengan prisa por deshacerse de ella, por lo que, si no se ‘bajan del burro’, nunca mejor dicho, no le auguramos nada bueno a este rincón moguereño que simboliza un pedazo de historia de la provincia.

Jesús ‘Vazuez’ ya tiene calle. Un antiguo refrán asegura que el mejor escribano echa un borrón. Lo que no tenemos tan claro es si sería tan comprensivo quien acuñara este aforismo ante lo que vamos a relatarle. Si recuerdan, recientemente les contamos que la localidad natal de Jesús Vázquez había decidido homenajearle poniéndole su nombre a una calle. «Es un honor que mi nombre quede grabado en mi querido pueblo, Santa Oalla. Sin duda un gran momento rodeado de los míos. Muchas gracias de corazón», correspondió el ex capitán recreativista. Hasta aquí, todo perfecto. La anécdota llegó en el momento en que se descubrió la placa destinada a honrar al ilustre deportista santaolallero. Efectivamente, su nombre quedó grabado... ¡pero de qué manera! Sin duda, como pueden ver en la fotografía, no fue el día del encargado de rotular el azulejo, que se comió la ‘q’ del apellido del futbolista. No hubo tiempo, imaginamos, de encargar otra placa con el texto corregido y por eso se utilizó la fallida en la inauguración, pero estamos seguros que más pronto que tarde el Ayuntamiento colocará el rotulo correcto y todos contentos.