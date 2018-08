El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la queja de 'Huelva te mira' sobre los Cabezos

huelva24.com

Critica que el Ayuntamiento no dé marcha atrás

La plataforma ciudadana ha puesto en conocimiento de la institución andaluza todas las actividades que lleva realizando desde hace más de un año advirtiendo de los riesgos de los planes urbanísticos previstos en el PGOU de 1999, "absolutamente insensible al patrimonio onubense", con un modelo especulativo que concedió unos aprovechamientos urbanísticos muy superiores a los límites que actualmente permite la Ley del Suelo de Andalucía, en especial los que afectan a San Pedro -cuyas desastrosas consecuencias ya se observan en Calle Aragón y Paseo de Buenos Aires, afirma Huelva te mira-, Mundaka, La Joya y Roma. También le ha enviado los escritos emitidos por los Departamentos de Ciencias de la Tierra y de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva que, coincidiendo con la plataforma, ratifican la incompatibilidad de los planes urbanísticos previstos con la preservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos del conjunto de los Cabezos.

'Huelva te mira' insiste en recordar a toda la sociedad onubense que existen soluciones alternativas viables a los planes en los Cabezos para liberarlos de construcciones, que no vulneran los derechos de los propietarios del suelo y no suponen para el Ayuntamiento tener que pagar indemnizaciones millonarias. Estas alternativas consisten en trasladar los aprovechamientos urbanísticos de los Cabezos a zonas aún no desarrolladas, como el Ensanche Sur, entre otras. Proponer incrementos de aprovechamientos de hasta un 10% en estos otros sectores para absorber el de los cabezos no supone modificar la ordenación estructural de la ciudad, por lo que su tramitación sería mucho más fácil y rápida, afirma la plataforma. Mediante convenios urbanísticos y modificaciones que el Ayuntamiento lleva haciendo desde siempre con promotores, se podría liberar los Cabezos, en especial La Joya, Mundaka y San Pedro, para poder legarlos a generaciones futuras.

Pero por el contrario, el Equipo de Gobierno ha optado por acelerar la tramitación de los planes tal y como estaban previstos en 1999, antes de la posible declaración como Monumento Natural del Sistema de Cabezos por parte de la Junta de Andalucía, una protección que haría imposible las construcciones planificadas. Huelva te mira denuncia que el Ayuntamiento haya sacado a información pública durante el plazo mínimo establecido por la ley de un mes, justo en agosto, la Modificación del Plan Especial de La Joya, precisamente durante el mes del año en el que menos población hay en la ciudad. La plataforma afirma que la administración local incumple el mandato de la Ley del Suelo de favorecer la participación ciudadana en la tramitación del planeamiento, así como la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía.

El colectivo ha registrado en el Ayuntamiento una petición solicitando una ampliación del mencionado plazo de información pública. No obstante, está preparando ya un escrito de alegaciones a la mencionada Modificación del Plan Especial. Esta nueva ordenación propone un incremento de edificabilidad y de la altura de las edificaciones, que pasarían de siete a doce plantas en la Calle San Sebastián y en la Avenida de Adoratrices, superando con creces en altura la cima del cabezo y la gran mayoría de los edificios del entorno, generando un efecto pantalla que ocultaría el cabezo y que distorsionaría la comprensión del contexto territorial del enclave de una de las necrópolis tartésicas más relevantes de Occidente. “Huelva te mira” solicita a la sociedad onubense que se sume a sus alegaciones. A partir de la semana que viene las ofrecerá a través de su página de Facebook “Huelva te mira” y poniendo mesas informativas en la calle.

“La identidad de Huelva está más en peligro que nunca por la falta de visión de un modelo de ciudad basado en la valorización del maravilloso territorio que hemos heredado, en el que todos los Cabezos son una pieza imprescindible, por sus innegables valores naturales, porque sin ellos no podemos comprender nuestra historia milenaria. No nos conformamos sólo con el Conquero, como está haciendo el Ayuntamiento. Los Cabezos de Huelva son además San Pedro, la Joya, Mundaka, Roma, la Esperanza, la Almagra…Si digo Huelva, digo Cabezos. Si digo Cabezos, digo Huelva”, termina la plataforma, recordando el estribillo de la canción que ha adoptado como himno de la movilización por los gigantes de arena a la que se han sumado otros colectivos, como la Plataforma Parque Moret, que también se ha incorporado a la queja al Defensor del Pueblo.