Carazo: "Tenemos que facilitar salidas y vendrá todo lo que se pueda"

El director deportivo del Recreativo de Huelva desglosó, punto a punto, la actualidad del club decano. Óscar Carazo, en declaraciones a Onda Cero Huelva recogidas por Albiazules, dijo estar “satisfecho de la plantilla que hemos armado. El trabajo que vamos haciendo, no solamente yo porque esto es un equipo, y al final nosotros tenemos unos protocolos donde actuamos todos en cada momento. Yo creo que es un trabajo que viene recompensado con el hecho de que los chicos estén aquí con nosotros y además ellos saben que vienen a representar a un grande, que es el Decano“.

De cara al futuro resaltó que “nosotros lo tenemos muy claro. Lo que queremos es competir en el día a día, ahora tenemos el primer partido contra el Don Benito y a partir de ahí tenemos que centrarnos semana a semana. Yo creo que el trabajo nos dirá donde estaremos al final de temporada“.

De Tropi, la última incorporación que llegó al club desestimando una gran oferta en lo económico del fútbol indio, no dudó en decir que “hay que saber el club que representamos. Nosotros tenemos una masa social muy grande, apoyándonos y tenemos un escudo que es la envidia de muchos clubes a nivel nacional, y luego tenemos a un entrenador de nivel, que es el que nos ha dado veracidad dentro del mercado para poder optar a jugadores como Tropi, Israel Puerto o Lolo Plá. En el caso de Tropi, nosotros tenemos una marca ganadora detrás, que es el Decano. Eso le llama la atención a cualquier jugador. Ahí está el Colombino, con una afición que es la envidia de España porque año tras año vuelve a levantarse y a generar ilusión. Cuando hablas con un chico como Tropi, del año 95, le intentas explicar que es un momento en el que ha bajado de Segunda A por circunstancias, que se tiene que volver a enganchar a la rueda y que salir del circuito nacional le puede ser más complicado para hacer eso. Es verdad que el dinero es muy suculento para los chicos, pero creo que ahí se demuestra el poder que tenemos con la marca Recreativo. Nadie se imagina lo que puede hacer los videos en ‘Youtube’ y todo lo que genera la afición. Y el míster que tenemos, que levanta mucha ilusión“.

Preguntado por la dificultad de armar una plantilla con menos tiempo que el resto de competidores, Carazo declaró que “es cierto que es una dificultad, pero a la vez también es una motivación, ver como compañeros llevaban trabajando en torno a un mes o un poquito más, en la confección de la plantilla y nosotros, en la situación que tenemos, pues nos adaptamos a nuestra realidad. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible y tenemos que estas satisfechos del trabajo. Pero siempre sabiendo lo mismo, tenemos que saber dónde estamos, saber lo que tenemos y a partir de ahí empezar a crecer“.

En cuanto a las necesidades de la plantilla y los fichajes que están por llegar, dijo que “se está trabajando en ello. Tenemos que estar atentos a lo que nos pueda dar el mercado. Tenemos que facilitar salidas, como todo el mundo sabe. Es una cosa que está ahí y que creo que no hay que esconder. Y a partir de ahí ver lo que nos puede deparar con lo que tenemos presupuestado. Vendrá todo lo que se pueda, siempre que cuadre con el tema económico. La zona de ataque es una de las zonas que más estamos mirando, pero sin descuidar las otras. Tenemos que ver la evolución de los que tenemos aquí y valorar lo que puede ser mejor para el equipo, y a lo que podamos acceder“.

Del presunto interés del Elche en Marc Martínez aseguró que “Marc es una persona muy comprometida con la situación. Entonces, cuando salió esa información en prensa, yo no tenía ninguna noticia y lo primero que hizo el chico fue llamarme. A partir de ahí, tenemos que estar tranquilos y a día de hoy no hay nada. A mí no me ha llamado nadie“.

También habló del fichaje de Quiles, resaltando que “Quiles es un jugador más apetecible para nosotros, sobre todo a nivel deportivo y además tiene el ‘plus’ de que es de Huelva. Hay que acercar posturas y arreglar una situación que sea favorable para ambos, pero hay que esperar, ver el trabajo y lo que nos depara otras situaciones. Ya lo dijo el míster, Quiles es un jugador muy apetecible para todo el fútbol de Segunda B“.

En cuanto a la ‘operación salida’ confirmó que “lo que es obvio es que si llega un mediocentro tendrá que salir alguien. Lo que tenemos que mirar es lo mejor para el equipo y para el jugador. No hay que olvidar que son jugadores a los que hay que tener ese respeto y a partir de ahí ver que es lo mejor para ambas partes“.

Preguntado por David Alfonso, jugador a prueba en el primer equipo, explicó que se le ofrecerá la opción que le garantice más minutos. Tal y como informó esta web, jugar en el filial pero estar cerca de la dinámica del primer equipo. “Con David Alfonso tenemos que mirar una parte muy grande por lo que puede ser su formación y su crecimiento a nivel deportivo. Tenemos que valorar junto con él, si va a tener los minutos suficientes para seguir creciendo en esa etapa de formación. Es verdad que es un jugador que viene de donde viene, con la formación que tiene y es apetecible, pero siempre sentándonos y viendo que es lo mejor para su formación. Valoraremos y veremos qué es lo mejor para él y lo que está por la labor de aceptar“, añadió.

Por último Carazo habló del magnífico estado en el que se encuentran los dos campos de césped natural en la Ciudad Deportiva. “El trabajo que han desarrollado en el departamento de jardinería es digno de resaltar. Llevábamos dos años sin poder estar toda la pretemporada en la Ciudad Deportiva, son todos los días mañana y tarde y es extraordinario el trabajo que se está haciendo“, aseveró.