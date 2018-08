Fallece Marcos Rosa, el joven onubense que dio un ejemplo de lucha contra la leucemia y viralizó las donaciones

Mario Asensio

Lunes, 20 agosto 2018

Tenía 27 años

Marcos Rosa estaba enfermo de leucemia, pero transmitió en todo momento más vitalidad que muchas personas totalmente sanas. Quería vivir y quería plantarle cara a la enfermedad, no permitir que le borrara la sonrisa ni transformara su tiempo en un padecimiento continuo. Su fallecimiento es una pérdida que muchos lloran este lunes, pero permanece intacto el ejemplo que nos dio, su lección de vida.

La batalla de Marcos Rosa viene de hace más de 10 años. Le diagnosticaron su enfermedad con 17 años con un 80 por ciento de células anómalas en sangre, que superó con un tratamiento de quimioterapia que su cuerpo aceptó bien, pero antes de darle el alta definitiva con 22 años, le detectaron un ocho por ciento de estas células en su sangre y necesitó otra vez la quimioterapia. Un tratamiento que superó sin problemas dentro de lo malo. No obstante, esta vez, con 26 años, el pasado mes de septiembre le dijeron que tenía un 0,9 por ciento, no llega ni al uno, pero al no poder someterse a otro tratamiento de quimioterapia, necesitaba un trasplante.

El 19 de noviembre de 2017 el Recreativo de Huelva ponía su caso de relevancia antes del comienzo del partido ante el Marbella. Su presidente, Manolo Zambrano, le mandó mucha fuerza en nombre de todo el recreativismo para que encontrara un donante. Por él mismo y por la causa, promovió la donación de médula y apenas unos días después se batieron récords, con cientos de donantes. Se hicieron virales los haghstags #Ayudameaconseguirlo y #Donatumedula, Huelva respondió con solidaridad a al ejemplo que daba Marcos. Se mostraba tranquilo y entero a pesar de lo que padecía y con mucha didáctica explicó innumerables veces en qué consistía donar médula, que era un pinchazo y ya está y ese gesto podría salvar la vida a alguien compatible que lo necesitara.

Su caso era muy urgente y se le agotaba el plazo. La espera se le hizo larga y se afanaba en no perder la sonrisa y tener fe, en cuidarse, seguir su tratamiento. El 23 de enero de 2018 el destino premia el esfuerzo de Rosa, sus familiares, amigos y todos los que le apoyan y aparece un donante compatible con él, un joven alemán. Como dijo entonces, era “el mejor regalo que me han dado en mi vida. He ganado una batalla importante, voy a por todas y seguiré luchando".

"Anímicamente estoy muy bien, muy positivo y muy contento de haber encontrado ese donante compatible en fecha, ya que este mes de enero se complicaba mi situación", señaló en ese momento crucial reforzado de moral y exhibiendo siempre su sonrisa.

El pasado 7 de febrero inició su batalla final al ingresar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Aseguró consciente de que viene "una época difícil pero necesaria y que sabíamos que teníamos que pasar (estábamos deseando tenerla que pasar) pues significa que seguimos ganando partidos/batallas y el final está más cerca, todo va a salir bien y lo sabemos".

Aquí ha permanecido todos estos meses, ingresado, luchando, creyendo, siendo más valiente de lo que se puede ser en estas circunstancias. En los últimos días su estado empeoró y entró en coma. Este lunes se produjo el fatal desenlace. Venció la muerte pero su historia abrió los ojos a mucha gente acerca de esta enfermedad y de cómo frente a la falta de salud hay que evitar que ésta se lleve más cosas de la vida. Su ejemplo queda imborrable.