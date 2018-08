Ali El Fghir, ganador de los 10k de Huelva tras ser sancionado por dopaje Moussab Hadout 

Mario Asensio

Sábado, 18 agosto 2018 | Leída 60 veces

Atletismo

Según informó Masatletismo.com al atleta se le notifica su positivo el 14 de diciembre y la sanción de cuatro años ha entrado en vigor el pasado 29 de junio, pero se le descalifican los resultados obtenidos por el atleta desde el 5 de noviembre de 2017. Esto incluye la Media Maratón de Córdoba y también la prueba onubense entre otras.

El 5 de noviembre de 2017, el atleta se sometió a un control de dopaje en la competencia en el ‘Hangzhou Maratón Internacional ‘, celebrado en Hangzhou, China. El atleta proporcionó una muestra de orina numerada. Según los Artículos 9 y 10.8 ADR (las Reglas Anti-Doping de la IAAF) del reglamento, pierde todos los resultados consecuencias, incluida la pérdida de títulos, premios, medallas, puntos y premios y dinero, como señala la Athletics Integrity Unit.

En los 10 k de Huelva Ali El Fghir (CD Atletismo Base), que acabó segundo con un tiempo de 33:27, a 3:20 de media, pasa a ser primer y Raúl Feria Rastrojo (CA San Bartolomé), con una marca de 34:06, a 3:24, pasa a ser segundo. El que fuera cuarto, Adrián Morano Abreu (Arcoiris, 34:18, a 3:25), asciende al podio.

El podio de la clasificación femenina se mantiene. La victoria fue para Marta Martín Pérez (Endurance Center), que se alzó con el triunfo con una marca de 41:16, a 4:07 minutos de media. Segunda y tercera fueron Carlota Delgado Corrales (Golfitness, 42:21, a 4:14) y Alicia Macías Quiñones (Club Ultra Trail Huelva, 43:34, a 4:20).

Emilio Martín expuso en su Facebook al respecto que “espero no tener que volver a pasar el mal trago que pasé hace unos años con el Sr. Zouak. No quiero verte en una salida de una carrera hasta el 30 de Junio de 2022. Federada o no federada. Si se tienen cojones para ponerse EPO y ganar así, hay que tenerlos para aceptar las sanciones y cumplirlas. Cuando pasen los 4 años, me guste o no estás en tu derecho a volver”.