El runrún: Adiós a un aficionado emblemático

Viernes, 17 agosto 2018

confidencial

Siempre al pie de cañón animando al equipo y sintiendo los colores estaba Raúl Trapero Cordero, ‘Raulito’, que ha fallecido dejando una huella imborrable en el Club Balonmano Pedro Alonso Niño, que ha querido trasladar públicamente sus condolencias a todas las personas que lo querían. “Nos deja un miembro importante de la familia PAN y del deporte moguereño, persona con la que muchas generaciones de deportistas han crecido”, han incidido desde el club, recordando a quien también fue un destacado cofrade y para cuya familia son muchas las personas que están teniendo estos días palabras de cariño.

Ratas en el centro. ¿Recuerdan cuando el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva se jactaba de la limpieza de las calles onubenses con premios como la ‘Escoba de plata’? Cualquiera que paseara por aquella Huelva de hace unos cinco años, especialmente por los barrios, deduciría inmediatamente que había mucho de propaganda y poco de realidad en aquel reconocimiento público. Quizá por ello, los socialistas no dudaron en prometer una ciudad más limpia si alcanzaban la Alcaldía. Transcurrida una legislatura probablemente haya onubenses algo desencantados con este aspecto de la gestión del nuevo equipo de gobierno municipal. Es posible que las altas expectativas, sobre todo de los onubenses que no residen en las calles del centro –las más abandonadas en los tiempos de Rodri–, se hayan vuelto en contra de Gabriel Cruz y los suyos, y que precisamente por eso duelan más algunas estampas difícilmente justificables, como la que traemos hoy. El ‘tuit’ habla por sí solo, así como los comentarios publicados a raíz de él. Mucho nos tememos que la limpieza de la capital será uno de los temas candentes en las no muy lejanas elecciones municipales. Pero, visto lo visto antes y ahora, no lo tendrán fácil los dos partidos mayoritarios a la hora de convencer al votante.

No le regañes si se pierde. Este es el consejo que da el Ayuntamiento de Aracena a las familias de cara a la próxima celebración de sus fiestas, en las que pondrá en marcha una campaña de seguridad que pretende prevenir que los más pequeños se despisten y, en caso de que lo hagan, reducir al máximo minimizar el tiempo de su búsqueda y localización. ¿Porque hay minutos más largos que esos en los que no se encuentra al niño?¿Puede haber sensación más angustiosa? Para tratar de minimizarla, esta feria Aracena distribuirá las pulseras de identificación que ya se usan en otras espacios –como por ejemplo las playas- e insta además a educar a los niños y niñas sobre qué hacer en caso de que se pierdan. El objetivo es que no lo haga pero, si finalmente sucede, que el hecho sea lo menos traumático posible tanto para la familia como para el niño. Al que, insistimos, desde la Policía recomiendan no regañar en caso de despiste con final feliz.