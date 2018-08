Óscar Carazo: "Alberto Quiles es más que apetecible para todos los equipos de Segunda B de España"

huelva24.com

14.05 h. "Si firmamos a un delantero, la mayoría de las cartas para salir las tendrá un delantero, al igual que hemos hablado de lo de Tropi y un centrocampista, pero no descartamos nada", indica el director deportivo del Recre, que matiza también que "si firmamos a dos defensas Sub 23 y a un delantero Sub 23 también tendría que salir uno de esta edad, aunque a día de hoy es muy complicado".

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, señalaba esta mañana, durante el acto de presentación de Lolo Plá e Israel Puerto, y cuestionado sobre la posible salida de Jonathan Vila ahora que ya sobra una licencia de jugadores mayores de 23 años en la plantilla albiazul, que "es verdad que no podemos negar lo evidente y hay que sacar a un centrocampista y está habiendo conversaciones y veremos a ver dónde acaban. Debemos buscar lo mejor para el club y para el jugador".

Sobre la cada vez más firme posibilidad de que el onubense Alberto Quiles recale en el Decano procedente del Córdoba, matizó que "Alberto es un jugador que creo que es más que apetecible para todos los equipos de Segunda B de España. Nosotros estamos peleando por Alberto y por diferentes jugadores que hay en el panorama. El problema es que hay que ser sensatos, saber donde estamos y simplemente tener paciencia".

"Si firmamos a un delantero, la mayoría de las cartas para salir las tendrá un delantero, al igual que hemos hablado con Tropi y un centrocampista, pero no descartamos nada", añadía Carazo sobre la realidad de que si llega Quiles al Recre se tendría que marchar otro jugador mayor de 23 años.

En cuanto a que en defensa hay algunos puestos que no están doblados, el director deportivo albiazul matizó que "creemos que tenemos que guardar las situaciones para jugadores Sub 23. A nivel defensivo creemos que estamos bien cubiertos y podemos jugar con ese tipo de jugadores jóvenes para esos puestos. Pero si firmamos a dos defensas Sub 23 y a un delantero Sub 23 también tendría que salir uno de esta edad, aunque a día de hoy es muy complicado".

Por último, indicaba del mercado de fichajes que "tenemos hasta el 31 de agosto hasta las doce de la noche para poder fichar, y hasta ese momento voy a tratar de hacer la mejor plantilla posible dentro del panorama en el que nos encontramos".