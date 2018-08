El PSOE de Palos y APIN dicen que el Ayuntamiento de Palos "miente" sobre el arreglo del vertido en Mazagón

huelva24.com

Viernes, 17 agosto 2018 | Leída 8 veces

PIDEN TRANSPARENCIA

La secretaria general del PSOE de Palos de la Frontera, Belén Castillo, y el portavoz del grupo municipal de APIN en el Ayuntamiento de esta localidad, Cristóbal Rojas, han acusado este viernes al alcalde palermo, Carmelo Romero (PP), de "mentir" al asegurar que "se han solucionado los vertidos de aguas sin depurar" en la playa de Mazagón puesto que, según han explicado, la solución aportada ha consistido en el sellado de la fosa séptica que emitía estos residuos y el traslado de éstos a una depuradora que está "abandonada y en desuso" de Palos de la Frontera.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ambos dirigentes han criticado que "se oculte la información" a los vecinos, al tiempo que han remarcado que les consta de que el Ayuntamiento fue avisado de este problema "hace un año" y no solo tuvo conocimiento este pasado mes de julio cuando se produjo la rotura de una tubería en la zona de El Vigía del núcleo costero. En este punto, han precisado que están investigando toda esta cuestión para conocer "todos los detalles" sobre este tema, que es "muy serio".

Rojas, que ha remarcado que "el agua sigue llegando a ese pozo negro y solo se está llevando esas aguas sucias a la depuradora de Palos", ha lamentado que el Consistorio se dedique a "echar balones fuera". De hecho, como ha proseguido Castillo, ha recordado que este mismo viernes el alcalde ha dado explicaciones en el pleno a instancias de la oposición, pero, a su juicio, ha tratado de "engañar" a los vecinos. Tras subrayar que el Consistorio "no cuenta con autorización" para verter en dicho pozo, la socialista ha afirmado que los residuos fecales se vieron en julio por la rotura de la tubería pero "se le avisó más de un año de este problema que no se veía porque la tubería vertía mar adentro. No puede mentir descabelladamente", ha continuado Castillo, que le reprocha que "culpe a otras administraciones".

En este misma línea, la dirigente local ha señalado que con esta forma de proceder, es decir, al trasladar los residuos a la depuradora "que no funciona" de Palos de la Frontera, "lo que se vertía en la ría, ahora se vierte en el río Tinto". Ambos han criticado que el alcalde actúe como si Palos de la Frontera fuera "su cortijo" y han reclamado soluciones y transparencia en un tema que es "muy delicado".

Finalmente, Castillo ha indicado que ese pozo se encuentra en zona portuaria y ante los olores que se desprendían se alertó de la situación del estado de ese pozo séptico. En definitiva, ambos políticos han dejado claro que en cuanto tengan toda la documentación sobre esta situación la harán pública para el conocimiento de toda la población.