Israel Puerto: "Somos tres centrales rápidos y que tenemos bastante peso dentro de la plantilla"

huelva24.com

Viernes, 17 agosto 2018 | Leída 48 veces

fútbol > recreativo

El director deportivo del Recre, Óscar Carazo, ha definido a Israel Puerto, jugador al que ha presentado esta mañana junto a Lolo Plá, como "un central criado en la cantera del Sevilla que ha sido internacional y que tiene un historial importante en clubes como Racing de Santander y Mirandés, donde disputó los 'play-offs' de ascenso, o el Lugo. También hizo un sacrificio extra para venir aquí rescindiendo el año de contrato que le quedaba en el Mirandés y haciendo un esfuerzo para fichar por el Recreativo y también se lo agradecemos. Con él, Iván y Diego Jiménez creo que tenemos tres centrales de garantías".

Sobre los motivos que le han llevado a enrolarse en el Decano, Puerto indicaba que "estoy muy contento de estar aquí después de unas semanas duras porque tuve que pelear bastante para salir del Mirandés, pero era lo que quería y lo que me pedía la cabeza y el corazón y estoy muy contento de haber podido firmar por el Recre. La culpa sobre todo la tiene Óscar Carazo y también tenía aquí compañeros con los que he compartido vestuario y me animaron mucho a venir aquí. Quería iniciar un proyecto nuevo e iniciar una era nueva y hacer las cosas bien desde el principio. Hay una gran masa social, me gusta las incorporaciones que se están haciendo y el míster también mostró un buen interés, así que venir aquí es un cúmulo de circunstancias".

"Hay que ir poco a poco porque somos muchos jugadores nuevos y hay que ir acoplándonos a las ideas del míster. Creo que hay un grupo humano bastante bueno y eso facilita mucho las cosas para rendir luego mejor en el campo. Hay que ir partido a partido e ir dando pasos adelante cada vez más grandes", añadía el central sobre los objetivos del Recre para el presente ejercicio liguero.

Y sobre sus opciones de ser titular, Puerto añadía que "creo que la competencia dentro de un puesto es buena porque el equipo va a crecer y cada uno individualmente se va a exigir más. Al final son dos puestos y todos vamos a querer mejor y el míster decidirá. La competencia creo que es sana y somos tres centrales que tenemos bastante peso dentro de la plantilla. El míster una de las cosas que nos ha pedido es que tratemos de encajar pocos goles, que seamos contundentes y que transmitamos carácter. Si podemos ayudar a iniciar el juego, mejor, pero lo importante es no correr riesgos. Somos tres centrales bastante rápidos y si el míster decide apretar arriba lo haremos sin problemas y nos adaptaremos".