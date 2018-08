Lolo Plá dice que le gusta "la presión" y sobre la competencia en su puesto señala que "Natalio y Caye Quintana son grandísimos jugadores"

huelva24.com

Viernes, 17 agosto 2018

13.32 h. "Quiero aportar lo mejor para que el equipo intente ganar y donde me siento mejor es en mi posición natural, que es la de mediapunta", señala en su presentación como nuevo futbolista albiazul Lolo Plá. Y añade que "ahora lo importante es encontrar sensaciones y conocer a los compañeros y no es fácil hacer una buena pretemporada con tantos jugadores nuevos"

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, presentaba esta mañana al delantero Lolo Plá, una de las nuevas incorporaciones para esta temporada, indicando que "llega cedido del Elche y tenemos opción a quedárnoslo en propiedad. Ha pasado por equipos como Cádiz, Lugo o Toledo, donde mostró una buena versión goleadora y la pasada campaña fue una pieza importante para la consecución del ascenso del Elche. Hemos peleado duro para que viniera aquí y nos puso facilidades porque sabe lo que es el Recreativo de Huelva y por eso le agradecemos que viniera".



El propio jugador extremeño, cuestionado sobre la presión que va a tener esta campaña por hacer goles y por tratar de llevar al Recre a la categoría de plata, explicaba que "en años anteriores también me pasó en el Cádiz que tuve que jugar con esa llamada presión que es bastante buena para el futbolista pero eso es bueno porque es la esencia del fútbol y es bueno para sentirnos importantes".

Sobre su polivalencia, Lolo Plá argumentaba que "he jugado en varias posiciones de la parte de arriba y lo importante es ayudar al equipo y el míster decidirá si me quiere poner arriba, en la mediapunta o en la banda. Quiero aportar lo mejor para que el equipo intente ganar. Yo donde me siento mejor es en mi posición natural, que es la de mediapunta. Tengo competencia arriba con Natalio y Caye Quintana, que son grandísimos jugadores, y cualquiera que salga al campo seguro que lo hará bien para ayudar a que el equipo logre victorias".

Por último, el ariete se mostraba realista sobre los objetivos del Decano. "Yo veo al equipo entrenar bastante bien y bastante metido y tenemos ganas de que empiece la competición, que es lo importante. Ahora las piernas están cansadas porque hay mucha carga física y cuando empiece la temporada esperamos demostrar que somos un buen bloque. Ahora lo importante es encontrar sensaciones y conocer a los compañeros y no es fácil hacer una buena pretemporada con tantos jugadores nuevos. Cuando comience la temporada si alguien pega un desmarque ya los compañeros te conocerán y los goles llegarán seguro", recalcó.