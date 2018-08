El técnico del Valladolid señala que "he hablado con Antonio Domínguez y lo mejor es buscarle una cesión"

huelva24.com

Viernes, 17 agosto 2018

fútbol > recreativo

11.35 h. "Con Antonio Domínguez he hablado personalmente. Le he explicado su situación. En su posición han venido futbolistas con experiencia y que nos tienen que dar un salto de calidad. Por ello hemos pensado, junto con la dirección deportiva, que lo mejor es buscarle una salida en cesión ya que es lo mejor para él para crecer", señala el técnico del Valladolid, Sergio González, sobre el futbolista puntaumbrieño, del que añade que "nos ha dado un nivel competitivo alto y tiene que estar contento con la pretemporada que ha hecho". El ex del Recre no ha entrado en la convocatoria para el choque del debut liguero ante el Girona.