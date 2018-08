Romero pregunta al Gobierno cuándo van a comenzar las obras de los accesos al CHARE de Lepe

huelva24.com

DOTACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS

El diputado nacional del PP por Huelva, Carmelo Romero, ha formulado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno para que éste aclare cuándo van a comenzar las obras de los accesos al CHARE de Lepe, un centro sanitario prometido hace más de una década por la Junta de Andalucía "y cuyos accesos la administración autonómica se ha negado a construir. El Gobierno del PP, pese a no ser su competencia, accedió a asumir estas obras dado que es un hospital que daría servicio a más de 100.000 habitantes de la Costa de Huelva".

Como ha advertido Carmelo Romero, el Gobierno del PP se comprometió a construir dos rotondas y una vía de servicio de acceso al CHARE de Lepe desde la A-49, “un proyecto asumido por el Ministerio de Fomento, pese a que no es competencia del Gobierno, por responsabilidad y a fin de contribuir a favorecer el desarrollo de Huelva y sus localidades de la costa occidental ya que, además, estas glorietas también permitirán la conexión de la A-49 con La Antilla y playas colindantes, dando mayor fluidez al tráfico y mejorando la seguridad vial”.

Romero ha recordado que en marzo de 2018 el ministro de Fomento trasladó al alcalde de Lepe que ya se había culminado todo el procedimiento técnico, tras la aprobación definitiva del proyecto de las rotondas. Se aceleraron entonces todos los trámites para poder ejecutar las glorietas y la vía de acceso en el menor tiempo posible, cumpliendo así el compromiso del Gobierno con el Ayuntamiento de Lepe a través del protocolo de colaboración del 30 de marzo de 2016. Los PGE de 2018, aprobados por el Gobierno del PP, contemplaban 3,4 millones de euros para estas obras.

Por ello, Carmelo Romero ha indicado que “el Gobierno del PP dejó todos los tramites hechos y el dinero presupuestado, lo que hace falta es que el Gobienro de Pedro Sánchez cumpla”. En ese sentido, el diputado nacional ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigida a que el Gobierno dé información al Grupo Popular sobre la fecha de inicio de las obras y los plazos de las mismas.

Asimismo, ha señalado que “esperemos que el recorte en infraestructuras que va a aplicar este gobierno para poder contentar a sus socios no afecte a este proyecto, como mucho nos tememos que lo haga a obras tan necesarias en esta provincia como el segundo trasvase del Condado o el AVE”. Para el diputado popular “hemos tenido que esperar más de una década para que la Junta construyera el CHARE, y esperemos que ahora no tengamos que esperar tanto para que el Gobierno del PSOE ejecute unas obras que dejó listas para comenzar el Gobierno de Mariano Rajoy. Los ciudadanos de la Costa de Huelva no pueden esperar más, después de que el Gobierno diera una solución a un problema creado por la Junta, que se negó a construir unos accesos a los que se había comprometido”.

Como ha recordado el diputado del PP, se trata de un hospital que daría servicio a más de 100.000 habitantes y que contribuiría a aliviar la saturación sanitaria de la provincia, por lo que ha considerado las obras de los accesos como una “prioridad” y “así se lo vamos a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez”, ha concluido Romero.