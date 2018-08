Sobre la risa

huelva24.com

Jueves, 16 agosto 2018 | Leída 39 veces

actor secundario, yo

Es uno de mis vicios atávicos pasear por las calles de Huelva escuchando música por unos auriculares. De esta peripatética guisa me encontraba hace unos días cuando noté que alguien, desde la mesa de un bar de Pablo Rada, me observaba.

Inmediatamente reconocí a un amigo de Facebook, de ésos que todos tenemos: alguien a quien no conocía fuera del espacio virtual pero con quien comparto algunos buenos amigos, lo cual siempre es una ayuda para que se establezca una incipiente corriente de virtual simpatía.

Pero además, este buen hombre, en todas sus interacciones, se ha mostrado modesto y divertido. No era extraño verlo comentar con inteligencia y buen tino en la serie Oído en la Calle, contribuyendo a que el juego se prolongue, circunstancia que siempre agradezco. Al vernos frente a frente le dije con franqueza: “Hombre, qué bien, al fin... ¡me alegra conocerte! ¿Qué haces por aquí? ¿De vacaciones? Porque tú no vives en Huelva, ¿no?”. Su respuesta, igualmente franca, no dejó de ser inesperada. “Sí, es que he venido porque ha muerto mi padre”. Su semblante no dejaba lugar a dudas de que había sido una muerte inesperada y muy sentida. Me sentí conmovido al instante. Le di el pésame y lo abracé, conteniendo las lágrimas. Hasta este momento, la escena, aun desafortunada, no rebasaba los márgenes de la normalidad.

Pero entonces sobrevino otro giro de guión, para reafirmar, una vez más, mi visión poética de la vida, la certeza de que en el vientre de la risa acecha el drama, y que en todo drama germina la flor de la risa. Y cómo, a veces, el drama y la risa salen a bailar juntas. El amigo me miró con una cálida sonrisa y me dijo: “Marcos, muchas gracias. Tengo que decirte que me alegras todas las mañanas cuando veo las cosas que pones en Facebook”.

Este episodio me ha hecho cavilar durante varios días sobre cómo el ser humano, en su instinto de supervivencia, se agarra al timón de la risa en medio de un temporal de drama. Creo que somos privilegiados por vivir una época en la que existen las relaciones virtuales. Según yo lo veo, no solo no restan el fomento de las relaciones físicas, sino que suponen, en sí mismas, una fuente de riquezas y sorpresas que nos hacen la vida más excitante y amena. También he pensado en lo afortunado que soy. Por levantarme de buen humor todas las mañanas. Por sacar sonrisas a algunas personas de valía. Por sentirme querido. Por nunca sentirme solo.

Marcos Gualda. Escritor

Marcos Gualda (Huelva, 1971)

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Programador Cultural de Música, Artes Plásticas y Visuales en la Diputación de Huelva. Fundador y actual responsable de Comunicación y Actividades Paralelas de La 13, espacio de arte trochodadaísta. Ejerció como coordinador del Ateneo Alternativo "Antonio Carrasco Suárez" y de la Editorial Cacúa. Fue columnista del diario Odiel y realizó programas culturales de radio (Cadena Cope, Radio Juventud, Hispanidad Radio) y colaboraciones en prensa (Diario 16, Huelva Información, La Voz de Huelva) y Televisión (CNH) con críticas sobre Cine, Música y Literatura. Coordinó el periódico de animación a la lectura Botellón Literario. Publicó los libros de relatos Ebrio (Ed. 1900, Huelva, 1994) y Cuentos con frenillo (Ed. LF, Béjar, Salamanca, 2004), el ensayo humorístico Teoría del choquero trocho (Ed. Almuzara, Córdoba, 2005) y la novela El Examen (Ed. Niebla, Huelva, 2013). Participó en revistas literarias como Océano, Sin Embargo, Volandas, Escribir y publicar, Chichimeca, Los noveles, Mojarra, Lluvia de ideas, Botellón literario. Su obra se recoge en la antología Poetas por la paz (Ed. 1900, Huelva, 1995) y en Carne picada -antología clandestina de la poesía onubense contemporánea- (Ed. Aullido, Huelva, 1999), entre muchas otras. Ha cosechado premios y menciones por sus relatos en los certámenes Ciudad de Zaragoza, Villa de Mislata, La Granja, Villa de Quintanar, Isabel Ovín, Creación Joven, Canaleta, Ciudad de Isla Cristina. Imparte talleres de Creación Literaria. Productor, guionista y performer en Las hostias del Padre Murphy y ¡Ave, con ensalada (,) César! Letrista de canciones, ha escrito y producido los musicales Historia de Tango (2015) y Ladrillos Rotos, el primer musical sobre la crisis (2017). Es el creador, actor y narrador en vivo de los textos del espectáculo en gira París en blanco, rojo y negro (2017), junto al cantautor Jolís y su banda y la actriz Luisa Gavasa. Actualmente, a través de Superoidor, un personaje de neoficción, trabaja en Oído en la calle project, un proyecto personal y comunitario sobre el habla popular, desarrollado en las redes sociales y en las calles y en colaboración con otros artistas en formatos como libros de greguerías, calendarios, ilustraciones, fotografías, vídeos o performances. Es miembro fundador del Partido Trochodadaísta.