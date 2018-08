El malagueño Pablo López pone este viernes el broche de oro a la programación musical de verano en el Foro

huelva24.com

Jueves, 16 agosto 2018 | Leída 81 veces

a las 22.30 horas

El Foro Iberoamericano de La Rábida acogerá este viernes 17, a partir de las 22.30 horas, el concierto ofrecido por el cantante y compositor Pablo López dentro de su tour ‘Santa Libertad’, la gira con la que está recorriendo prácticamente toda la geografía española – con cerca de 70 conciertos a lo largo de todo el año- además de Argentina, Chile y México, para presentar su último disco 'Camino, fuego y libertad', con el que el artista malagueño se ha consolidado como uno de los grandes compositores e intérpretes del panorama musical, triunfando tanto en el mercado discográfico nacional como internacional en el que es, sin duda, el mejor momento artístico y profesional de su carrera.

El músico presentará ante un auditorio con lleno asegurado los once temas que componen su última creación -que llegó a ser disco de oro en su primera semana, disco de platino a las dos semanas de su edición y está a punto de alcanzar el doble platino-, junto a clásicos de trabajos anteriores como “El mundo”, “Lo saben mis zapatos”, “Hijos del verbo amar” o “Tu enemigo”. Estos once nuevos temas han sido compuestos, grabados y producidos en los estudios The Abbey Road Studios (Londres), USA East West Studios (Los Ángeles), MG Studios (Madrid) y Wiked Sound (Barcelona), con la producción de Kim Fanlo, siempre bajo la supervisión del propio López.

Cantante, compositor y pianista

Pablo López es, además de un excelente y carismático cantante y compositor malagueño, un pianista excepcional que también domina la guitarra con maestría. López, que se dio a conocer al público tras su paso por el televisivo ‘Operación Triunfo’ en su edición de 2008, ha ido consolidando año tras año una carrera artística y profesional de éxito a base de muchas horas de esfuerzo, talento y dedicación plena.

Con su primer álbum, Once historias y un piano (2013), logró un disco de oro junto a varios galardones de medios de comunicación españoles como Artista Revelación, así como una nominación a los Latin Grammys Awards como “Mejor Nuevo Artista”. Con la edición de su segundo disco, El mundo y los amantes inocentes (2015), la carrera de López comenzó a ser imparable gracias a canciones como “El mundo” o “Tu enemigo” -con la colaboración del cantante Juanes-, que se convirtieron en auténticos himnos, alcanzando el álbum el disco de platino, además de nuevos reconocimientos nacionales y dos nuevas nominaciones a los Latin Grammys como “Mejor Álbum” y “Mejor producción del año”.

Ahora, los temas de su último disco Camino, fuego y libertad (2017) nos muestran el lado más personal, más íntimo y emocional del artista que en sus propias palabras define su último trabajo como “una introspección en sentimientos que no atañen a terceras personas; es un viaje interior no autobiográfico y por eso la gente se siente identificada”.