Recreativistas desde la época de Joaquín

“ El sobrevalorado Jorge Morcillo,que muchos jóvenes aquí que comienzan a ver y a seguir al recre,lo toman por un buen central ,no ha destacado en ningún equipo haya donde haya ido,jugador de buen golpeó de balón y poco más , no destaco por nada salvo por el buen golpeó de balón,lento, y tácticamente pésimo,también destacó por amaños de partidos,aquí en Huelva hubo más y mejores centrales que él,y que no fueron valorados aquí ,cito uno por ejemplo Pardo,que sí que no son jugadores para jugar ni en primera ni en segunda sino segunda B, ante todo suerte para ellos ,pero por favor que no todos los ex-jugadores sirven para jugar en el recre,señores el recre no es una ONG de ocasos de futbolistas... Futbolistas jóvenes que quieran ser y veteranos entregados a la causa „