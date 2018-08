Salmerón avisa de que "en horas" habrá fichajes y reconoce que el de Mérida "ha sido nuestro peor partido"

huelva24.com

A la conclusión del amistoso del Recre en Mérida, saldado con tablas sin goles, el técnico del Decano, José María Salmerón, apuntaba, en los micrófonos de Antena Huelva Radio, que "no ha sido un buen partido. Quizás ha sido nuestro peor encuentro de esta pretemporada. Hemos cometido demasiados errores, hemos perdido muchos balones divididos y no hemos estado sueltos con el balón aunque en la segunda parte mejoramos algo. Es un partido para analizar y para mejorar en varios aspectos del juego".

"En liga no van a ocurrir esos errores que tuvimos al final. Estuvimos muy confusos con el balón y sin balón y sobre todo nos ha faltado intensidad, sobre todo en la primera parte, donde nos han ganado casi todos los duelos. También ya hay cansancio acumulado de demasiado entrenamiento y las piernas no están en las mejores condiciones, pero eso no es excusa. Nos vienen bien también este tipo de partidos para saber que tenemos que competir, ya sea ante rivales de Tercera División que va a estar arriba, como con otros", añadía en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos en breve a la plantilla albiazul, Salmerón recalcaba que "hay cosas que están medio cerradas y que me imagino que en horas el club las comunicará una vez que ya estén cerradas definitivamente".

Por último, el míster del Decano aludía a la posibilidad de que canteranos como Cerpa o David Alfonso acaben quedándose en el conjunto onubense para esta temporada: "La economía que tenemos es la que tenemos y vamos con pinzas en muchas situaciones. Se está haciendo el mejor equipo posible para competir dentro de nuestras posibilidades y estamos contentos. Cuando la liga empiece a rodar el día 26 ya no habrá lamentaciones. Ya dije que estamos lejos de lo que quiero tanto con balón como sin balón y en la intensidad del juego y seguro que vamos a mejorar".