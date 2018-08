El runrún: Pau Donés se despide de Huelva

Martes, 14 agosto 2018 | Leída 240 veces

confidencial

La razón, él mismo la explicaba recientemente en los medios de comunicación. No tiene nada que ver –asegura– con el cáncer de colon que lleva amenazando su vida desde hace años, sino con su hija adolescente, de la que ha vivido apartado debido a su profesión: ”Los primeros doce nos hemos visto cuándo podíamos... Y este es uno de los motivos por los cuales paro, porque me perdí la primera parte de su vida y ahora no me quiero perder la adolescencia”. Por eso, tras cumplir 50 años y 20 con Jarabe de Palo, Pau anunció que cuando acabe 2018 se retirará para tener más tiempo para sí mismo y su familia. ”Colgaré la guitarra, cierro el estudio con llave y me voy a vivir fuera”, anuncia. Tiene ganas –como confesaba en una entrevista en La Vanguardia–, de descansar un poco, ”porque son muchos años y quiero recuperar cosas de mi vida cotidiana que he perdido y quiero reanudar: los fines de semana, las vacaciones, ir a comprar...”. Curiosamente, se sinceraba diciendo que fue su enfermedad la que le abrió los ojos y gracias a ella pudo ‘descubrir’ que tenía una hija: ”Es guapo levantarte y llevarla al cole”. Y aunque no quiere que sea un adiós para siempre (solo se retirará ”el día que me mate el cáncer”), tiene claro –quizá acordándose de Miguel Ríos y sus poco fiables despedidas– de que no volverá ”a los tres meses”. Desde aquí, mucha suerte en su nueva vida.

Una Miss España 'prestada'. Hasta ahora, habíamos oído hablar de este fenómeno en el mundo de la política, pero no en el de las misses. En el primer caso son conocidos popularmente como ‘paracaidistas’ los candidatos que se presentan por una provincia de la que no proceden o con la que tienen poca o ninguna relación. Por poner un ejemplo reciente, la sevillana Isabel Franco fue cabeza de lista de Podemos por Huelva en las últimas elecciones generales sin tener ni la más remota idea de la realidad onubense, como ella misma se encargó de demostrar en una hilarante entrevista. Hoy nos hemos enterado que la nueva reina de la belleza de España, Susana Sánchez, salmantina y residente en Sevilla –donde trabajaba en un concesionario de coches–, en realidad representaba a Huelva, según ella, por ser la provincia donde tiene residencia de verano. Sea como fuere, el caso es que esta belleza ‘prestada’ se impuso el domingo en la gala celebrada en Canarias a Miss Madrid, Tenerife, Sevilla y Pontevedra, las finalistas. En noviembre, en Tokio, disputará el cetro mundial a candidatas de todo el planeta. Por cierto, ¿sabrá Susana cómo se llaman las fiestas de Huelva?

Pablo Sycet, ¿chico Almodóvar? Pues sí, como lo oyen –o leen-. Según recoge el digital HuelvaHoy, el polifacético olontense, artista en el sentido más amplio de la palabra, estará en el próximo trabajo del director manchego, que llevará por título ‘Dolor y gloria’. Poco más hemos podido averiguar hasta ahora, más allá de que el de Gibraleón protagonizará un ‘cameo’ en la producción y que, por supuesto, estaremos bien pendientes del mismo.