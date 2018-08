El runrún: Colón, ¿desde el Puerto de Pals?

Lunes, 13 agosto 2018 | Leída 88 veces

confidencial

Sí, hablamos de esa teoría recurrente que insiste en situar la partida de Colón desde Cataluña, en vez de desde Palos de la Frontera. No es la primera vez que la escuchamos y la traemos hasta este espacio, pero es que en esta ocasión la ‘ocurrencia’ ha ido todavía un poco más allá, y hay incluso un pueblo que ha incluido el hito histórico en la programación de sus fiestas, organizando una jornada sobre ‘El descubrimiento catalán de América’. Se trata, en concreto, del municipio de Pals, en Gerona. El ‘debate’ tuvo lugar este sábado, y queremos suponer que las conclusiones del mismo fueron que las carabelas partieron desde el puerto onubense. Si no, que digan lo que quieran. Eso sí, que no se entere Carmelo Romero que si no seguro que no tarda en reaccionar y exigir rectificación…

Mercadona se amplía por aquí cerquita. Más allá de que no deje de crecer en número de establecimientos –con lo que podemos presumir que igual cae alguno nuevo por la provincia de aquí a no mucho–, lo que sí ha confirmado ya Mercadona es su expansión en lo que a logística se refiere, y lo cierto es que nos cae por aquí cerquita. Concretamente, en Huévar, en el Aljarafe, lugar en el que la cadena de supermercados ha comenzado las obras para la ampliación de su bloque logístico, donde proyecta la construcción de una nueva nave de 36.700 m2 de edificabilidad, una obra en la que participarán unas 150 empresas. Una vez concluyan el centro necesitará aumentar plantilla, con lo que atentos aquellos a quienes no les importe cruzarse la A49 para ir a trabajar.

La Moncloa, un cero en geografía. Aunque ya se encargó ayer el propio Ayuntamiento de Almonte en poner las cosas en su sitio respecto a la ubicación del Palacio de las Marismillas de Doñana, localizado según muchos medios supuestamente rigurosos en la provincia de Cádiz, no fue el único error de bulto relacionado con la visita del presidente español y la canciller alemana, con sus respectivas parejas, al paradisíaco enclave onubense. En este caso el error es aún más severo, ya que no proviene de un periodista despistado confundido con otra escala de la visita (los Sánchez-Merkel también estuvieron en la gaditana Sanlúcar de Barrameda), sino de la mismísima oficina de comunicación del Palacio de La Moncloa. Aquí el despiste se convirtió en simple ignorancia al ubicar Doñana en Ayamonte, municipio fronterizo con Portugal con la suficiente entidad –creemos– como para ser perfectamente identificado por el personal de prensa del Gobierno. Afortunadamente, alguien más informado acabó por corregir el error. Sin embargo, este personal de prensa sigue necesitando clases de geografía, ya que La Moncloa sigue empeñada en situar el Parque Nacional de Doñana en la localidad sanluqueña.