El sábado se disputa la Carrera Nocturna ‘Entorno de La Rábida’ con salida y llegada en el Muelle de las Carabelas

Lunes, 13 agosto 2018 | Leída 14 veces

las inscripciones son gratuitas

La organización ha previsto un número máximo de 500 atletas, según orden de inscripción, que es gratuita y puede realizarse hasta el jueves, 16 de agosto a las 24.00h. Toda la información se encuentra en la página web de la Diputación. Los dorsales se podrán retirar el día de la prueba, de 19:00 a 21:30 horas, en el Muelle de las Carabelas, media hora antes de su celebración, previa identificación del deportista.



Los más pequeños, sub10, recorrerán una distancia de 297,5 metros, mientras que los sub12 darán una vuelta a un circuito de 595 metros. Los sub14 darán dos vueltas a ese mismo circuito hasta cubrir una distancia de 1.190 metros y los sub16 tendrán que recorrer una distancia de 1.970 metros.



El recorrido para el resto de las categorías, es decir sub 18, sub 20, sub 23, senior y máster A, B y C constará de 3 vueltas a un circuito de 3.340 metros que discurrirá por el entorno urbano de la Rábida. El total serán de 10 kilómetros sobre un terreno de asfalto, losas, piedra y tierra que recorre los lugares más emblemáticos del paraje de La Rábida.



En cuanto a los premios, habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina de sub10 a sub16, mientras que recibirán trofeos los tres primeros clasificados del resto de categorías convocadas, contando como categoría única sub18, sub20 y sub23. Además, todos los corredores que finalicen la prueba recibirán una camiseta conmemorativa.



El pasado año Adrián Andivia Soto y Lidia Rodríguez Fernández, con unos tiempos de 30:32 y 38:54, respectivamente, se imponían en la cuarta edición de la Carrera.



El palmarés de triunfos lo iniciaban en el año 2014, Francisco Manuel Carrasco, con un tiempo de 29:51, e Isabel Carrillo, con un tiempo de 36:14, quienes vencían en la primera edición de esta prueba. Al año siguiente, se impusieron José Luis Ferrer y Esther Fernández, con un tiempo de 30:04 y 39:17 respectivamente, mientras que en la tercera edición José Manuel Cortés Medina, con un tiempo de 32:40 y Toñi Luna, con 41:35, ocupan las primeras posiciones de la general.