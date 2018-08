Antonio Toledo se fue con "sensaciones positivas" del Torneo de la Amistad

huelva24.com

Lunes, 13 agosto 2018 | Leída 5 veces

fútbol > primera división femenina

Esto ha significado un gran esfuerzo para las jugadoras con tan pocos días de entrenamiento pero nos vamos con sensaciones positivas" de la concentración que ha tenido lugar esta semana.

Las sensaciones han sido muy positivas pese a haber llegado a la cita campogibraltareña con solo 4 entrenamientos, y haber acabado ante el vigente campeón de liga, "un rival mucho más rodado, un rival que por algo es el campeón de liga durante dos años consecutivos y hemos tenido momentos en los que hemos pasado muchas dificultades por el bien hacer del rival pero otros que hemos tenido fases de buen juego, fases en las que hemos podido tocar el balón, fases que nos podemos quedar con el equipo en muy poquitas jornadas de entrenamiento y de conocerse las jugadoras nuevas han dado una buena impresión".

No todos eran buenas noticias, ya que el equipo no pudo rendir en todos los encuentros a su mayor nivel ya no por la fase de preparación en sí en la que nos encontramos, sino por la acumulación de partidos en tan corto espacio de tiempo y por problemas gástricas de cuatro jugadoras durante la concentración. Precisamente la gastroenteritis dejó fuera de la convocatoria a Patri Ojeda en el último partido "y no ha podido ni siquiera vestirse", lo que ha supuesto "un esfuerzo extra para las jugadoras".

Una sola victoria la del equipo, por un claro 2-0 ante el Paris F.C., pero puesta en valor tras el nivel visto en el torneo: "Nos quedamos con muy buenas sensaciones ante un rival que ha apuntado buenísimas cosas en esta competición. Una victoria por 2-0 en nuestro primer partido de la pretemporada y el partido siguiente ante el Betis solo 24 horas después de disputarse el encuentro ante el Paris ahí la verdad es que no podemos valorar mucho, porque el equipo había hecho un gran esfuerzo. El equipo estaba muy pesado, muy tocado físicamente y, por tanto, ese partido no lo podemos valorar".

Respecto al encuentro ante el Atlético de Madrid, insistió en que "las sensaciones han sido positivas la mayor parte de los 90 minutos. Hemos encajado dos goles quizás por falta de intensidad en defensa, que podíamos haber hecho más, pero, bueno, felicitar al Atlético de Madrid, por algo es el mejor equipo ahora mismo de nuestro país".