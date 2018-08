Álex Lázaro: "Si no me viese para ser titular no habría venido"

huelva24.com

Viernes, 10 agosto 2018

Álex Lázaro, nuevo portero del Recre, ha sido presentado oficialmente esta mañana en la sala de prensa del Nuevo Colombino por mediación de Óscar Carazo, el director deportivo albiazul, que comentaba que "Álex es un portero criado en la cantera del Betis y pertenecía al Cádiz y la pasada temporada estuvo en el Mérida cedido. Fue un fichaje complicado porque tenía bastantes ofertas dentro del mercado, así que hay que agradecerle la confianza de que haya venido aquí".



El guardameta comenzaba señalando que "el otro día ante el Córdoba es cierto que en algunas jugadas puntuales no acabé contento cuando acabó el partido, pero trataré de trabajar para pulir esos defectos. Si no me viese para ser titular no habría venido. Mi relación es muy buena con Marc Martínez y entre los dos trataremos de competir de manera sana para elevar el nivel de la portería. Jugar estará bastante caro y ambos vamos a darlo todo y ya el míster decidirá quién juega y el que no lo haga animará a su compañero. No queda otra".

"Todo lo que rodea al Recre me decidió a venir. Tanto la confianza que me demostraron Óscar Carazo y el míster y la entidad que tiene el Decano me ayudaron a venir aquí", explicaba Álex Lázaro.

Se definía declarando que "soy un portero trabajador al que le gusta pulir los fallos, y también soy un portero ambicioso al que le gusta mejorar en todos los aspectos. Soy muy pesado y muy trabajador y quizás eso es lo que mejor me define. Mi familia sobre todo confía en mí, y con mi mentalidad y su apoyo espero hacer un buen año".

Por último, sobre los objetivos del Decano para el presente ejercicio liguero comentaba que "vamos a pensar en jugar partido a partido, como dice el Cholo Simeone en su filosofía que ahora todos estamos copiando. Si todos damos lo máximo posible de nosotros trataremos de estar lo más arriba posible. Veo muy buen equipo, pese a llevar pocos años en Segunda B. Hay jugadores con calidad y lo que más me gusta es que es un equipo que pienso que lo va a dar todo en cada partido. Y el míster me gusta porque está inculcando su filosofía y estamos contentos con él".