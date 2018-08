Pablo Andrade: "Lo mejor que tengo es la parte ofensiva, pero un lateral nunca puede olvidarse de defender"

huelva24.com

Esta mañana ha sido presentado en el Nuevo Colombino el lateral izquierdo Pablo Andrade, del que el director deportivo del Recre, Óscar Carazo, comentaba que "es un lateral izquierdo que a la vez de ofensivo mantiene la posición y creo que es duro y fuerte para poderle rebasar. La pasada temporada con Rápido de Bouzas se quedó cerca del 'play-off' y creo que un equipo como el nuestro le vendrá bien para su proyección. Estuvimos luchando para ficharlo y fue complicado hasta el último momento y viene cedido del Ourense. También tenía otras opciones y a nosotros nos habría gustado tenerlo en propiedad, pero es un jugador llamado a ser importante y el Ourense no ha querido desprenderse de él".



El propio futbolista comentaba sobre sus características que "el míster habla mucho conmigo y me da bastante libertad para atacar, aunque no me puedo olvidar de defender. Creo que lo mejor que tengo es la parte ofensiva, pero un lateral nunca puede olvidarse de defender. En Brasil los laterales suelen ser más ofensivos y desde que llegué a España fue aprendiendo también la parcela defensiva. Ahora me veo muy cómodo y tengo más equilibrio".

"Estoy muy contento en el Recre y todo jugador quiere estar aquí y yo tengo el privilegio de estar aquí y vengo con muchas ganas y mucha ilusión y estoy muy feliz. Es una oportunidad dentro de mi carrera deportiva y quiero aprovecharla lo máximo posible", añadía Pablo Andrade en su presentación oficial como albiazul.

Y en cuanto a los objetivos del Decano para este temporada, explicaba que "tenemos muy buen equipo y que va a ser un año muy positivo para todos. El club lo está haciendo lo mejor que puede y trataremos de seguir así. Tenemos que ir poco a poco y partido a partido aunque yo siempre pienso en positivo y me gusta hablar de que quiero pelear por estar arriba. Es bueno pensar así pero hay que ir poco a poco porque el club lleva varios años peleando por abajo, así que nos viene bien la humildad y seguir trabajando fuerte".