Rojas: “Sólo cabe una solución, invertir de verdad en el Recre y hacer una ampliación de capital”

Jueves, 9 agosto 2018

21.22 h. El presidente del Recre Trust percibe que quienes se acercan a comprar el Decano Recre “desconocen la realidad financiera, deportiva e institucional del club” y que si quien llega no invierte y no hay “liquidez inmediata, comenzarán a hacer “estupideces” para sacar las castañas del fuego”.

Narciso Rojas, presidente del Trust de Aficionados del Recreativo de Huelva, ha expuesto en un hilo de Twitter una reflexión acerca del club, los procesos de venta y los aspirantes a su propiedad, como Krypteia Capital, a la que no ha nombrado, pero con la que se pueden relacionar sus ideas tras el contenido expuesto por este grupo hace dos días.

Es por ello que comenzó diciendo que “no se por qué, pero tengo la sensación de que todo el que se acerca para intentar comprar el Recre desconoce la realidad financiera, deportiva e institucional del club. No la perciben tan complicada como lo es realmente”.

En esta línea prosiguió diciendo que “después de más de 20 meses en el consejo de administración representados por Roberto Sánchez hemos conocido las dificultades para sacar adelante al Decano de primera mano. Éstas son enormes... Estas dificultades hacen que el Recre nos sea una empresa-club al uso. Su gestión es desesperante. La habilidad y pericia negociadora; el conocimiento del mercado y las ideas innovadoras se dan, día tras día, de bruces con una realidad terca y destructiva”.

“Una realidad que agota al gestor-propietario y que no permite a la sociedad anónima remontar el vuelo. Círculos viciosos concatenados y concéntricos. Falta de liquidez que provoca pequeños embargos que provocan impagos que provocan embargos que provocan falta de liquidez...”, explicó.

Al hilo de esto dijo que “ante esta situación sólo cabe una solución, invertir de verdad en el Recre y hacer una ampliación de capital con fondos del propietario que dote de liquidez al club con la única base de una confianza real en sus posibilidades una vez salga del lodazal”.

Y aviso que si no se hace eso, los que lleguen se darán de bruces con la brutal realidad del Recre, y si no tienen liquidez inmediata comenzarán a hacer “estupideces” para sacar las castañas del fuego... eso lo hemos vivido ya. Esas estupideces, por lo general, viven en la frontera con los delitos societarios... volveremos a oír el “Queremos pagar pero Hacienda no nos deja”; o a señalar a profesionales que sólo quieren cobrar el sueldo por su trabajo... etc”.

Opinó que “decir que al Recre le falta gestión es un error. Al Recre le falta dinero, y mucho... y una vez lo tenga, entonces hablamos de gestión. Este consejo de administración ha traído al Recre a pulmón, sin hacer estupideces, hasta aquí. Y eso, visto lo visto, si que es heroico. No hay mala intención en nadie que se acerque a comprar al Recre... pero el club los obligará a pasarse al lado oscuro si no traen dinero, pero dinero de verdad”.