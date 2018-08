Caraballo, "orgulloso" de romper el silencio a favor de "los asesinados por defender su libertad"

Agencias

II Jornadas de Memoria Histórica

El objetivo de las jornadas es dar respuesta a la necesidad manifiesta de esas familias del municipio que siguen luchando por encontrar a sus seres queridos, ha informado el ente provincial en una nota.

Con un programa que consta de ponencias y actividades, las jornadas han contado también en su inauguración con la presencia de la alcaldesa de Arroyomolinos de León, Jara Hernández. La parlamentaria socialista por Huelva María Márquez ha sido la encargada de ofrecer la primera ponencia en la que ha hecho balance del primer año de la puesta en marcha de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Caraballo ha recordado que hace menos de una semana Diputación y Junta de Andalucía firmaban un convenio marco para el desarrollo de acciones encaminadas a la recuperación de la memoria histórica en esta provincia, y especialmente las orientadas a la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como para la puesta en marcha de iniciativas para divulgación y conocimiento de la historia.

El presidente de Diputación ha destacado la implicación de las administraciones en esta materia, "de la Junta, por haber aprobado la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y poner en marcha los mecanismos para su desarrollo junto con los ayuntamientos, quienes también organizan jornadas y encuentros como el que hoy nos ha traído aquí, y de la Diputación, que siempre ha tenido una gran sensibilidad y un profundo respeto hacia la memoria de la Guerra Civil".

"Desde la Diputación siempre hemos apoyado económicamente trabajos de exhumaciones de fosas, así como la celebración de jornadas comarcales y otras actividades sobre Memoria Histórica, elaboradas y dirigidas por el movimiento memorialista de Huelva", ha remarcado.

Caraballo, quien ha recordado que hace un año visitaba este pueblo y me reunió con familiares de personas fusiladas durante la Guerra Civil para "mostrarles el apoyo y colaboración en la exhumación e identificación de las víctimas", ha señalado que "estas II Jornadas de Memoria Histórica pretenden dar respuesta a la necesidad de esas familias de Arroyomolinos de León que siguen luchando por encontrar a sus seres queridos".

"Estoy convencido que, con el atractivo programa que se ha diseñado de las jornadas, vamos a poder reencontrarnos con la historia y hacer justicia tanto con aquellas personas que fueron fusiladas como con sus familias", ha remarcado.

El presidente ha indicado que "es un orgullo para mí como representante de la provincia de Huelva que haya jornadas como éstas en distintos municipios de la provincia, pero sobre todo, es un orgullo que de una vez por todas hayamos perdido el miedo y seamos capaces de romper el silencio para hacer justicia por esas personas que fueron asesinadas por defender su libertad".



Primera provincia con más represión

Según los últimos datos registrados, Huelva fue la provincia española que sufrió más represión en la Guerra Civil, con más de 120 fosas y 8.000 represaliados identificados. Además, Caraballo ha apuntado que la provincia onubense ha experimentado un incremento muy importante a lo largo de esta legislatura en la recuperación de la Memoria a partir de las intervenciones en fosas, aumentando considerablemente las solicitudes para la localización y delimitación, exhumación y estudio antropológico, e identificación genética, hasta en 13 municipios de la provincia, y a partir de la estrecha colaboración con familiares, entidades memorialistas y administraciones implicadas.

Por su parte, la alcaldesa de Arroyomolinos de León, Jara Hernández, se ha mostrado muy orgullosa del programa de las jornadas, asegurando que "estoy convencida que serán un éxito tanto por los ponentes como por los participantes".

En el transcurso de las jornadas se expondrá el documental 'Hogar, un camino de vuelta a casa', que recoge testimonios de personas de la sierra y que narran la realidad de los hogares después de la guerra y también intervendrá Ruth Sanz, autora del libro 'Memories of the Spanish Civil War: Conflict and Community in Rural Spain'.

Asimismo, y, entre otras ponencias, el diputado provincial y alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, dará a conocer todas las actuaciones y pasos que se han ido dando hacía la localización de la fosa del cementerio municipal de Cala y su posterior exhumación, y antes de la clausura, las familias de personas represaliadas tendrán su espacio, voz y protagonismo para que compartan su experiencia y para que valoren los trabajos realizados en este último año al respecto de la memoria histórica.