El runrún: ¿Policías onubenses trabajando en Berlín?

Jueves, 9 agosto 2018

confidencial

Como publican varios medios, como ABC, el cuerpo de la capital alemana tiene problemas para captar agentes para cumplir su compromiso de contratar a 2.000 nuevos agentes durante la próxima década y ante esta situación, su solución podría estar en Andalucía, por su alta tasa de desempleo. La presidenta del cuerpo de la ciudad-estado de Berlín, Barbara Slowik, ha sido quien ha lanzado la idea en una reunión con la prensa local, “Sé que, por ejemplo, en Andalucía mucha gente joven está sentada en la calle”, afirmó la presidenta del cuerpo, el diario Berliner Kurier. Aún no se han puesto en contacto con las instituciones españolas ni con la Agencia Federal de Empleo alemana, que dispone de una central de mediación internacional para personal cualificado, la ZAV, pero no es algo descabellado. Ciudadanos croatas y rumanos ya operan en las fuerzas de seguridad berlinesas y el idioma no sería un problema, pero, claro, tendrían que aprender alemán. Con todos estos datos, ¿ven posibles la emigración laboral a Alemania de policías de Huelva?

Un atardecer desolador. Aunque para la mayoría pasara desapercibido, el atardecer que vivimos este miércoles en la provincia no fue el de todos los días. Muchos onubenses se percataron conforme el sol fue acercándose al horizonte de que un extraño velo teñía el ocaso de un color aún más rojizo que de costumbre. Algunos de ellos compartieron a través de las redes sociales el inusual fenómeno y finalmente la explicación más seria llegaba de la mano del Infoca, que indicaba que probablemente esa leve nubosidad que filtraba los últimos rayos era consecuencia del incendio que está asolando la vecina región del Algarve portugués. El incendio, que se dirige al sur desde las colinas de Monchique hacia la costa algarvía, comenzó el 3 de agosto a pesar de los enormes esfuerzos del Gobierno para evitar la repetición de los incendios letales del año pasado en los que murieron 114 personas. Lamentablemente, el propio primer ministro portugués, Antonio Costa, ha advertido de que las llamas tardarán varios días en apagarse, por lo que no nos extrañaría ver de nuevo una puesta de sol tan siniestra como la de ayer, que viene a recordarnos que ante un fenómeno tan destructivo como este las fronteras desaparecen y que todos los esfuerzos, a ambos lados del Guadiana, son pocos para acabar con ellos.

¿Dónde jugará el Sporting Huelva? Ya son un par de temporadas en las que el Sporting Huelva está disputando sus partidos ligueros en los campos federativos de La Orden. Un escenario que ha recibido algunas críticas por parte de los equipos rivales y que también ha tenido en ciertos momentos en vilo al club onubense debido a las cada vez más duras exigencias por parte de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para los equipos que militan en la Primera División, a la que cada vez se le quiere dar un mejor tratamiento. Por ahora, y de cara a la campaña que comenzará dentro de un mes, todo apunta a que el equipo que dirige con acierto Antonio Toledo y que preside Manuela Romero, seguirá disputando sus encuentros en La Orden. En su momento se barajó también la posibilidad de la Ciudad Deportiva del Recre, pero el tema está bastante parado debido a la situación institucional de incertidumbre en la que continúa instalado el Decano, que todavía no se sabe siquiera si va a cambiar o no de propietarios en los próximos días. Eso sí, el Sporting Huelva confía en que las relaciones entre ambos clubes sigan siendo buenas para así poder disputar algún partido en el Nuevo Colombino. Ya la pasada campaña se estrenó con éxito en un duelo en el que se impuso en el estadio albiazul por 2-0 al Oiartzun. La idea del Sporting Huelva es la de jugar algún encuentro puntual en el Nuevo Colombino. Concretamente, y según ha podido conocer huelva24, los que sean televisados y siempre y cuando reciban la autorización de los rectores del propio Recre y su choque no coincida en el horario con el del primer equipo recreativista en Segunda B.