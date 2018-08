Natalio vuelve "con la ilusión de un niño" y asume que "prácticamente he sido un desconocido para esta afición"

huelva24.com

A la conclusión del amistoso Recre-Córdoba disputado en Cartaya, varios jugadores atendieron a los micrófonos de Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.

NATALIO: "He tenido la ilusión de un niño. Después de cinco meses en el dique seco, y después de una lesión que parecía sencilla pero que se fue complicando, semana a semana sólo sabe uno lo mal que se pasa. Recaí en su día por querer volver antes de lo previsto y sólo yo sé lo que he pasado. Uno no ve el final y tuvo que recurrir a varios medios para recuperarme. He tenido buenas sensaciones, pero está claro que me falta fondo físico y espero poder ir cogiéndolo durante la pretemporada. Estoy muy ilusionado porque todo el mundo tiene mucho orgullo por poder vestir esta camiseta. Prácticamente he sido un desconocido para esta afición porque sólo han visto tres o cuatro partidos míos y este año voy a darlo todo para que la gente disfrute de mí. Para ser el Córdoba un rival de Segunda División creo que hemos estado muy bien en muchas fases del partido. Creo que vamos por el buen camino, tenemos las ideas muy claras y todos estamos muy ilusionados por conseguir grandes cosas, aunque ahora sólo tenemos que pensar en el día a día y en trabajar fuerte.

IAGO DÍAZ: "Ya este partido era una buena piedra de toque, era más serio ante un equipo de superior categoría, pero estuvimos bien plantados. A pesar de que a veces nos superaron en posesión, apenas nos crearon ocasiones y el gol incluso puede ser dudoso por posible fuera de juego. Ya el míster decidirá quién juega cuando empiece el campeonato, pero yo por ahora me estoy encontrando bastante bien y conociendo poco a poco a mis nuevos compañeros".



IVÁN GONZÁLEZ: "Creo que es en lo que se está trabajando por ahora, en tener la solidez defensiva y poco a poco iremos mejorando también arriba. Somos un equipo con muchas ganas y eso ha podido verse contra el Córdoba. Yo venía después de muchos años fuera y aquí la gente es muy alegre y abierta y el vestuario necesita que seamos una piña y que todos sumemos y nos llevemos bien. Salmerón es un entrenador que transmite sus ideas y estamos contentos con él".

DAVID ALFONSO: "El partido ha sido competido desde el primer minuto ante un rival ya más serio. He visto al equipo bien desde el primer momento y la pena es ese gol porque nos habría gustado ganar el partido. El año pasado jugué algún encuentro de lateral y para mí no es un cambio fácil, pero poco a poco me estoy adaptando a lo que me pide el míster. Estoy disfrutando de minutos con el Recreativo y ojalá que puedan contar conmigo. De momento el club no me ha comunicado nada y estoy a la espera y entrenando fuerte con el resto de la plantilla".