El runrún: Franco, ‘presente’ en Punta Umbría

confidencial

Suelen ser de alcance nacional y cuanto más debate genere entre la ciudadanía, mucho mejor, sobre todo ahora que las redes sociales facilitan enormemente difundir y discutir acerca de estos culebrones estivales. Uno de ellos sin duda es el posible desalojo de los restos del general Francisco Franco de su faraónica tumba del Valle de los Caídos. Un tema, como ven, muy ‘fresquito’ y apropiado para estas fechas pero que tiene el indudable atractivo para los medios de enfrentar a esas esas dos españas de las que habló Machado y que hoy ni siquiera el propio poeta sevillano podría reconocerlas. El caso es que el asunto está en la calle, como lo demuestra los carteles que en localidades como Punta Umbría –en la foto– se han podido ver estos días. En ellos la plataforma se lee el lema 'El Valle no se toca' acompañado de la bandera de España y un retrato del antiguo jefe del estado en primer plano. Con ellos, instituciones como la Fundación Francisco Franco llevan semanas haciendo campaña para que el Gobierno de Pedro Sánchez no ejecute el ‘desahucio’ de Franco de la basílica en la que lleva enterrado casi 43 años, por lo que no es de extrañar que en un núcleo genuinamente turístico como el onubense, con miles de visitantes de todos los puntos del país, encontremos también la huella de la polémica.

Un radar de medusas. ¿Se imaginan que el igual que miramos qué tiempo va a hacer para ir a la playa o el campo, también existiera la posibilidad de saber si hay medusas en el lugar al que queremos ir a bañarnos? Así más de uno se ahorraría más de un disgusto. Es algo útil y posible gracias a la aplicación para móvil MedusApp, que informa de los avistamientos de medusas, de las especies halladas y de cómo actuar ante una picadura. Esta aplicación gratuita permite a cualquier persona advertir del avistamiento de una medusa y ofrece en un mapa los lugares donde se detecta su presencia y así todo queda reflejado en un mapa. La aplicación dispondrá de una función que servirá para transformar los avistamientos de medusas en una estimación de la abundancia real y además tiene una guía didáctica, con imágenes de las medusas existentes y una guía interactiva de primeros auxilios. Esta app está siendo un auténtico éxito en descargas, superando las 10.000, señal de que a la gente le preocupa esa cuestión. Como siempre, toda información en poca y podrá ser más o menos fiable pero seguro que algo ayuda. En Huelva hace más de un mes que no se habla de medusas, pero conviene prevenir y estar atentos, porque nunca se sabe.

Nace un nuevo club en la capital. El pasado día 13 de julio se fundó el Club de Fútbol Onuba 2018, nuevo equipo en Huelva capital que competirá de inicio en la Segunda Andaluza y disputará sus partidos en el campo municipal Cristobal Colón. La directiva y todos los componentes que forman esta nueva entidad futbolística están abiertos a empresas que quieran patrocinar y ayudar a que el club comience a crecer y a dar sus primeros pasos. De momento en las redes sociales ha comenzado a tener sus primeros apoyos por ejemplo de personas vinculadas al Recre como el portero Marc Martínez, los exalbiazules Rubén Gálvez y Jesús Vázquez o la propia Krypteia Capital. Mucha suerte en esta nueva andadura.