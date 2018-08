Cabrera: "Si Krypteia Capital no trae dinero, que el club se lo quede el Ayuntamiento y lo gestione el propio pueblo"

huelva24.com

Miércoles, 8 agosto 2018 | Leída 38 veces

fútbol > recreativo

20.15 h. "Este Recreativo de Huelva no tiene derecho a una nueva equivocación, ya que una nueva equivocación es la muerte segura", señala el presidente de las peñas, que añade que "vamos a estar con Krypteia Capital si traen los dos millones de euros que se necesitan para hacer ferente a los pagos innegociables, y si no lo traen, pues vamos a estar fiscalizándolos. Creo que es lo normal, aquí todo el mundo está ya muy escarmentado".

Con escepticismo, recelo y cautela. Así se mostraron algunos de los asistentes al acto de Krypteia Capital. Un discurso elaborado y una gran puesta en escena no son suficiente avales, tras todo lo que ha vivido el Decano en los últimos años.

En esa línea se mostró el presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Cabrera, que en declaraciones a Antena Huelva Radio recogidas por el portal albiazules.es, destacó que "la impresión ha sido clara. La pregunta que le he hecho ha sido vital, ¿oye usted trae dinero para este proyecto? ¿Krypteia trae dos millones para hacer frente a los pagos innegociables a 31 de diciembre? Me dicen que tienen mecanismos y que tienen experiencia, y bueno, yo no voy a decir que no, pero esta Federación de Peñas va a estar con ellos si traen ese dinero y si no lo traen, pues va a estar fiscalizándolos. Creo que es lo normal, aquí todo el mundo está ya muy escarmentado y como se dice, hasta que no toque no creo. Es decir, si yo veo dinero, creo... Si no lo veo, pues nos van a tener fiscalizando. Además, este Recreativo de Huelva no tiene derecho a una nueva equivocación, ya que una nueva equivocación es la muerte segura. Dicho eso, ellos dicen que traen mecanismos y perfecto. Si los mecanismos se convierten en pagar dinero pues yo creo que todo el mundo estará contento. Si no traen dinero, que el club se lo quede el Ayuntamiento y lo gestione el propio pueblo".

Preguntado por el informe negativo de la LFP, por el cual obliga a Krypteia a presentar documentación extra en el plazo de tres días, explicó que "yo sabía que eso podía ocurrir, hacía unos días que lo sabía y era conocedor de todo. Ellos hablan de traer una inversión que no corresponde en patrocinios, y que la LFP les dice que como van a traerlo en Segunda B. Entiendo que ellos sabían que se lo iban a rechazar y lo que tienen que demostrar es que en Segunda B van a traer esos patrocinios. Que los traen y que la LFP dice que sí, y van pagando, pues perfecto".

Cabrera tiene claro que el club tiene futuro, con independencia de lo que pueda acontecer con el informe de la Liga de Fútbol Profesional: "Aquí se acabaron las tonterías. Aquí se trata de que si queremos un Decanato, el Decanato hay que pagarlo. Si la venta queda desierta, está claro que el mensaje del Ayuntamiento es que nos lo quedemos nosotros y gestionémoslo la gente de Huelva. Pero esto tiene un coste. Vamos a dejar las tonterías, ese orgullo que supone para la gente de Huelva el Decanato tiene un coste y hay que asumirlo".

Rafael Gavilán: "Estamos en manos de lo que diga la LFP"

Por otro lado, el representante de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán dio su valoración de lo acontecido, dejando claro que "a mí la que me tiene que convencer es la Mesa de Contratación. Es verdad que tiene que emitir el informe con esa propuesta o no de adjudicación, y a eso me tengo que remitir. Es cierto que la música suena bien, pero luego hay que ver si luego todas esas palabras y esos proyectos que han planteado al final tienen capacidad. Y sobre todo, ver si tienen músculo económico de verdad para llevar todo adelante. Pero al fin y al cabo, hay que pasar el último filtro que es lo que diga la Mesa de Contratación y en función de esa documentación que se ha solicitado desde la Liga de Fútbol Profesional".

No dudó en mostrarse sorprendido "por esa valoración negativa de la LFP, ya que el pliego especificaba que ese proyecto deportivo que había que presentar, ese proyecto de viabilidad, debería haberse encargado a un profesional con la solvencia suficiente como para elaborarlo y me sorprende que una empresa que aspira a un concurso público, pues que no haya un requisito tan sencillo como ese, el presentar un plan de viabilidad conforme los criterios que establece la LFP, y que haya fallado en su elaboración. También es cierto que se les ha dado un plazo para subsanar y esperaremos acontecimientos. Si el informe de la LFP es contrario, el propio pliego especifica que era causa inmediata de eliminación de ese aspirante. Y luego el pleno refrendará esa propuesta de la Mesa de Contratación. Estamos en manos de lo que diga la Liga de Fútbol Profesional".