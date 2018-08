Ecologistas en Acción pide una mayor investigación de los incendios y más información sobre sus causas

Agencias

Miércoles, 8 agosto 2018 | Leída 6 veces

En declaraciones de su portavoz, Juan Romero

En declaraciones a Europa Press, Romero se ha referido a los incendios que se han originado en la provincia de Huelva, concretamente en la zona de la Sierra y de la Cuenca Minera, "todos con malas intenciones detrás", refiriéndose a la mano del hombre.

Al respecto, ha asegurado que "la motivación" de los mismos la desconocen pero es "evidente de que hay un elemento fehaciente en estas personas que dicen 'voy a prender fuego'". De hecho, el año pasado en los alrededores de Minas de Riotinto hubo "14 fuegos entre incendios y conatos".

A su vez, ha remarcado que la Guardia Civil "debería comunicar cuando hay detenidos porque hay mucha sensación de impunidad". Del mismo modo, ha considerado que "la gente se tiene que implicar más, ya que los vecinos de las localidades conocen la realidad de sus municipios".

A su juicio, "el futuro de los bosques no debe depender de la decisión de pirómanos porque si la Administración no gestiona los montes y no da vida a los pueblos recuperando las actividades tradicionales estarán en manos de estas personas".