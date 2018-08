Laura García-Caro: “Estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva y me gustaría sacarle partido”

Mario Asensio

Miércoles, 8 agosto 2018 | Leída 19 veces

Atletismo

Laura García-Caro Lorenzo lleva un par de días en Berlín, entrenando suave y concienciándose de que puede hacer algo grande en el Campeonato de Europa. A sus 23 años ya domina más los momentos y situaciones que se viven en un gran campeonato y tras varias Copas del Mundo y de Europa de Marcha y dos Mundiales afronta su primer Europeo con la idea clara de dar el máximo, porque eso se puede traducir en una medalla.

Este sábado (9.05 horas) sobre un circuito de 1 kilómetro al que dará 20 vueltas, con temperaturas de entre 18 y 26 grados, conocerá la respuesta en forma de recompensa al trabajo duro de toda una temporada, continuidad de los años invertidos en ser una marchadora de elite.

El año pasado la atleta del Club Ciudad de Lepe fue la mejor española de 20 kilómetros marcha con un noveno puesto en el Campeonato del Mundo de Londres y ahora se exige más. “De forma estoy un poco mejor que en Londres, en el mejor momento de mi carrera deportiva y me gustaría sacarle partido”, aseguró a huelva24.com. Esta afirmación significa que aspira a estar muy delante, luchando por las medallas.





Así la ve su entrenador, Juan Antonio Quintana, apodado ‘El Sabio’, que ejerciendo de tal “confía en mí más que yo incluso. Cree que puedo conseguir una medalla y él me hace ver que puedo estar entre las mejores. Al final me empuja que crea más en misma y eso hace que dé mi mejor versión”.

En esta línea, aseguró que mentalmente “cada vez estoy más tranquila, sabiendo un poco mejor cómo competir y afrontar los días previos y el de la competición, sabiendo que si salgo a disfrutar sale mi mejor versión”.

Y es que esta afirmación para ella es muy cierta, aunque reconoció que “en los últimos kilómetros no se puede disfrutar, pero al principio, en los primeros kilómetros que vas controlando más las sensaciones y vas metidas en la prueba se puede disfrutar si no te agobias pensando en lo que puede pasar. En la segunda parte es sobrevivir y sufrir, pero en los primeros kilómetros hay que relajarse y estar concentrada, sin gastar demasiada energía”.

Otro aspecto importante es que Laura está bien consigo misma y ha tenido la continuidad que deseaba tras muchos problemas con los isquiotibiales. “Las sensaciones de estos dos días de entrenamiento en Berlín son muy buenas. Entrenamos poco para llegar descansados y me siento contenta con la preparación tras no tener ninguna molestia en dos meses, en los que he estado entrenando bastante bien”, detalló.

Estos se refuerza con la presencia de sus padres, su hermano, familiares y amigos en Berlín, que se repartirán por el circuito para que no le falten ánimos en todo momento, algo muy importante para ella. Precisamente sobre el circuito señaló que “dicen que es bastante bueno, con parte de sombra, buen asfalto y llano, bonito y con gente, que es algo importante para nosotros”. En él se verá con rivales importantes y García-Caro opinó que “creo que estamos todas en un pañuelo, las italianas, las españolas la checa… es una prueba en la que puede pasar de todo”.

En el ránking europeo del año es undécima con el crono de 1:29:58 que marcó en la Copa del Mundo de Taicang. En esta lista destacan las italianas Eleonora Giorgi (1:28:31) y Antonella Palmisano (1:28:41), la checa Anezka Drahotová (1:28:40), la ucraniana Inna Kashyna (1:28:58), la portuguesa Ana Cabecinha (1:29:41), así como las españolas María Pérez (1:28:50) y Raquel González (1:30:15), amigas pero rivales sobre el asfalto. De ellas dijo que “al final en la competición igual de rivales que el resto. La verdad es que tenemos un grandísimo nivel en España y creo que las tres podemos estar luchando por estar delante, así que gane la mejor”.

La selección española que acude a Berlín ha revitalizado y rejuvenecido al atletismo español y García-Caro cree que se pueden concretar buenas actuaciones, aunque avisó de que no se pueden crear excesivas expectativas y se deben valorar los puestos que se obtengan. “Tenemos la selección más numerosa, pero tenemos que ser realistas. Tenemos opciones de medalla con determinadas figuras pero es un campeonato de nivel pero no todo el mundo tiene opciones de estar adelante y no será un fracaso si no hay muchas medallas. Hay que valorar los puestos de finalistas. Lo más importante es que seguimos luchando y hay futuro, con muchos jóvenes que han dado un paso adelante este año”.

No pudo estar en este Europeo al quedarse al cinco centímetros de la mínima el onubense Héctor Santos, que como Laura entrena en Madrid y con el que se ve a menudo. “Se quedó a nada pero otro año lo cogerá con más ganas. Él tiene talento y entrena con un grupo para mejorar muchísimo, con Pablo Torrijos, Eusebio Cáceres y con un buen entrenador como Juan Carlos Álvarez. El entorno ayuda mucho para rendir y él tiene uno inmejorable”, resaltó sobre uno más que desde Huelva estarán apoyándola el sábado a las 9.05 horas en este prometedor Europeo.