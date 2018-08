Emilio Martín: “El Desafío Doñana es un claro objetivo dentro de mi temporada”

huelva24.com

Y para el próximo 15 de septiembre no espera menos: “Las expectativas para este año son bastante altas. Si no pasa nada y la preparación va por buen camino espero llegar en el nivel de carrera y bici que tuve hace dos años - cuando gané la 1ª vez - y bastante mejor en el sector de natación. Para ello estoy entrenando bastante duro en el agua y estoy deseando que llegue el día de la carrera para poder ver de verdad mi evolución en este sector”.



El Desafío Doñana sigue siendo un importante objetivo en la planificación de la temporada de Emilio: “Aunque tendremos competiciones importantes más tarde - 70.3 Cascais el 30 de septiembre y el Europeo de Duatlón el 20 de octubre -, el Desafío no es una competición que me tome como preparación para otras pruebas. Se puede decir que me servirá para saber en qué estado de forma estoy en ese momento de la temporada”.



Emilio Martín considera que el Desafío Doñana “es una prueba peculiar y diferente y son muchos los consejos que se les podría dar a todos los que participan por primera vez en la competición”. Y nos deja una lista con los que él considera más importantes:



- Si no estás habituado/a, entrena las salidas en grupo. El hecho de poder ir a rueda hace que el saber desenvolverte en grupos sea de vital importancia, ya que te podrá permitir en los momentos clave estar en un grupo más delantero. Además no irás tan tenso/a y esto hará que ahorres energías para el agua y la carrera a pie.



- Aprovecha la bici para comer e hidratarte bien. Lo que vayas a usar el día de la carrera pruébalo antes entrenando y asegúrate que te sienta bien. Problemas estomacales en una prueba tan larga pueden echar por tierra el trabajo de muchos meses.



- Al hilo de lo anterior, no estrenes material el día de la carrera. Las zapatillas, calcetines, tritraje... que vayas a usar, utilízalo antes en tus entrenamientos y asegúrate que vas cómodo con ello.



- Entra con tranquilidad en el agua, nada lo más cómodo y relajado que puedas. Intenta no modificar tu patada a lo largo de toda la natación, esto te ayudará a evitar los temidos calambres. Si aun así aparecen, no te agobies, relájate, intenta sentarte y estira la zona con suavidad hasta que el músculo se vaya relajando.



- Si hay corriente no te pelees con ella. Tú nada y desde donde salgas vas trotando hacia la zona de transición.



- Es muy posible que aun no habiendo tenido calambres al salir del agua, tu musculatura posterior, sobre todo de las piernas, vaya demasiado tensa. Corre los primeros minutos con una zancada más corta y a medida que notes que va soltándose ve cogiendo tu zancada normal.



- Intenta beber y comer lo que puedas en la carrera y sobre todo refréscate lo que puedas en cada avituallamiento.



- Lo más probable es que la arena esté más o menos compacta la mayor parte del recorrido. No entrenes en arena blanda como preparación para el Desafío, pienso que puede perjudicarte mucho más que beneficiarte.

- Podría seguir enumerando muchos más consejos, pero creo que estos son suficientes y los más importantes. Bueno, hay uno que está por encima de todos estos y que quizá los anule a todos, y no es otro que, si tienes algún objetivo deportivo, ponte en manos de un buen entrenador, cualificado y si puede ser con experiencia.

Emilio también nos ha hablado sobre la preparación que está llevando, “muy exigente” según nos comenta: “Aproximadamente estoy haciendo 5 ó 6 sesiones de cada modalidad a la semana, lo que suma unas 24 horas de entrenamiento semanales. La alimentación siempre es importante y más en una prueba tan larga y exigente como ésta. Este año estoy cuidando mucho más este aspecto que otros años y eso hace que me note mucho mejor conmigo mismo en el día a día y eso se ve reflejado en los entrenamientos”.



No quisimos pasar la oportunidad de preguntarle a Emilio qué sintió al recibir el galardón de Mejor Deportista Andaluz de 2017 el pasado mes de junio en Jerez de la Frontera. “Para mí fue algo muy especial. Tenemos la suerte de que el deporte andaluz goza de muy buena salud, y ser yo el mejor deportista de nuestra región, de la que estoy muy orgulloso de ser, es algo que aún hoy día me cuesta asimilar. Este reconocimiento sin duda le da más sentido a mi trabajo diario y me ayudará a intentar conseguir todos los objetivos planteados para lo que queda de 2018 y para lo que me queda de carrera deportiva”.