El humo de Krypteia

Ricardo Ubric

Miércoles, 8 agosto 2018 | Leída 90 veces

Parece que fue ayer cuando hubo un punto de inflexión negativo, un antes y un después en la historia del Recre con la llegada de Gildoy y su catón de ideas para reflotar al club albiazul, entre las que se incluían explotar la marca Decano, buscar recursos en otros países, convertirse en los reyes del marketing o llegar a acuerdos con otros clubes de la capital. Llegaron prometiendo mucho y haciendo poco, y es verdad que en lo deportivo fue quizás donde al principio mejor les fueron las cosas y al menos se percibía algo de ilusión. Pero claro, todo tenía un precio, y es que no estaban dispuestos a pagarle absolutamente a nadie, sólo buscaban engordar sus bolsillos, nunca se acercaron a la afición y a la provincia y la prepotencia fue uno de sus principales argumentos. Pues si esa historia les suena, sepan que Krypteia es más de lo mismo. Y si no, al tiempo.

Por ahora no sabemos demasiado de ellos pero en la rueda de prensa de su presentación sí que quedaron claras algunas cosas. Por ejemplo, la de que todo es mucho ruido y pocas nueces, es decir, demasiada palabrería barata y para engatusar (como si de Despeñaperros para arriba fueran más inteligentes) pero poco dinero, que al fin y al cabo es de lo que se trata para reflotar al Decano. De momento, y de golpe y porrazo, para aterrizar deben poner alrededor de dos millones de euros y ya están incluso reculando con esa cantidad, en teoría minúscula para toda la mochila de deudas que tiene que soportar el Recre. Su teoría es que las nóminas se irán pagando con los recursos que vaya generando el club. Madre del amor hermoso… Si en Segunda B lo único que hay es ruina y miseria y nadie da duros por pesetas. ¿Qué recursos, por favor? Mal asunto. Se escuchó mucho también lo de que tienen preparados los mecanismos para solventar cualquier obstáculo con el que se tope la entidad albiazul en los próximos meses. Pero claro, de decir cuáles eran dichos mecanismos, nada de nada. Mejor dejar que pase el tiempo y que suene la flauta. Es decir, todo bastante calcado a Gildoy.

Miren, señores de Krypteia. Si por estos lares no hubiéramos conocido a los Víctor Hugo Mesa o Pablo Comas, pues seguramente les daríamos una oportunidad y no tendríamos prejuicios. Pero como ya nos la han jugado una vez, y fue tan gorda que estamos vivos de milagro, pues no queremos que ahora haya un ‘deja vu’, un día de la marmota que nos destrozaría ya del todo. Pero, eso sí, lo que nos tiene a todos acongojados y presos del pánico es lo de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y viendo los movimientos del Ayuntamiento desde comienzos del verano pasado pues yo la verdad es que no las tengo todas conmigo. Hay elecciones municipales en mayo y bien harían Gabriel Cruz y Pepe Fernández en cuidar el tesoro albiazul y no dárselo a cualquiera. Por ahora se las prometían muy felices tras haber inventado mil y una artimañas para darle primero todo el poder a Eurosamop (algo de lo que ya están más que arrepentidos porque han hipotecado al club) y para después mandar al limbo cualquier posibilidad de que en el Decano aterrizara Paco Mendoza con Zephir Homes. Y ahora han sido ellos los que han buscado a la gente de Krypteia Capital. Menudo movimiento entre bambalinas. De arte. Lo bueno es que viendo la crítica reacción de las peñas, del Trust, de la mayoría de los medios de comunicación y de la afición, es de esperar que estén con los ojos bien abiertos examinando al dedillo toda la documentación presentada por Krypteia.

Lo que no me negarán es que los movimientos municipales están siendo demasiado torpes y rayando el esperpento. O sea, una empresa que fue rechazada en el primer pliego de condiciones es la que lleva más de un mes mandando en el Recre. Sin haber entrado todavía y con los antecedentes de su fracaso en el Córdoba sobrevolando en el ambiente… Aunque ahora lo quieren enmascarar con que ellos sólo están asesorando a Eurosamop, además de inventarse la pantomima de que el acuerdo entre ambas empresas no atañe al Decano, lo que está claro es que aquí algo huele mal. Hay muchos intereses en juego, bastante dinero de por medio, dimes y diretes, préstamos, intereses, acreedores llamando las puertas, una campaña de socios que va a fracasar, un consejo de administración que ha roto relaciones prácticamente ya con todos (Eurosamop, Krypteia y Ayuntamiento), y que lo ha hecho con razón después de que se hayan visto solos, ninguneados y sin que se haya valorado el tremendo esfuerzo realizado de manera altruista en estos dos años…

Demasiados jefes y pocos indios. No sabemos qué curso correrán los acontecimientos en los próximos días, semanas y meses. Lo que sí conocemos es que a los ciudadanos nos va a costar mucho dinero el Recre, porque en teoría nos han contado que los cerca de diez millones de euros puestos por el Ayuntamiento de Huelva para solucionar lo de Hacienda y Seguridad Social se recuperará en diez años. Pero sólo en teoría, porque son palabras que seguramente se las irá llevando paulatinamente el tiempo, como ya ocurrió con el millón de euros depositado por la campaña de salvación Líberos del Decano y del que ya poco o nada se sabe. Vengo repitiéndolo mucho tiempo: el Recre es un juguete en manos del capricho de los empresarios y políticos de turno. Y al resto de mundanos lamentablemente sólo nos queda esperar a ver cómo mueven los hilos a su antojo e interés. Olvídense de sentimentalismos. Todo es fútbol negocio. A ver cual es el 'plan B' del consistorio si finalmente no entra Krypteia después de marear la perdiz durante todo el verano. Tensa calma.

Al menos parece que en lo deportivo se está confeccionando buena plantilla, aunque lo mejor es que seamos cautos y tengamos paciencia después de varias temporadas vendiendo humo para ver cómo se va desarrollando el campeonato liguero. Por ahora Óscar Carazo, eso sí, está demostrando que no es un Fernando Iturbe de la vida y que está con ganas, muchas hora de trabajo y con conocimiento de la categoría que nos atañe. Otra cosa es que después la bolita entre y, sobre todo, que los jugadores estén contentos con los cobros, porque si no me da a mí que aquí pocos van a meter el pie. La plantilla tiene pinta de que tiene calidad pero podría estar huérfana de líderes por su juventud. Ojalá me equivoque pero para hacer un proyecto de ascenso habría que ir creando un bloque y no fichar a 15 ó 16 jugadores nuevos cada verano que utilicen al Decano como mero trampolín y no echen aquí una mínima raíz. Son detalles de los que hay que ir aprendiendo para mejorar en el futuro. Pero aquí cada año es una nueva historia, un empezar de cero, una ruleta rusa. Y es que no aprendemos…