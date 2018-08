Javier Jiménez: "Varios exempleados del Recre nos han dicho que perdonarían la deuda con el club para poder seguir trabajando aquí"

huelva24.com

Martes, 7 agosto 2018 | Leída 59 veces

fútbol > recreativo

21.15 h. "Somos gente de fuera que venimos con una ilusión brutal y la deuda no nos asusta ni preocupa y en tres años podemos solventarla. Lo que nos preocupa es generar ingresos y la gente de Huelva tiene que aportar su granito de arena. Tenemos un proyecto muy atractivo", señala el responsable de Krypteia Capital.

Javier Jiménez, el responsable de Krypteia Capital, atendió a los medios de comunicación en el hotel Tartessos de la capital onubense y comenzó aludiendo al apartado deportivo y a los retos que se ha marcado su grupo empresarial en el caso de que finalmente sean los adjudicatarios del 90% de las acciones del Recre. En el acto estuvo acompañado por el presidente ejecutivo, Óscar Romero, y por el consejero delegado, Jacobo Gallego.

"El balón ya echó a rodar en el apartado deportivo gracias a la brillante gestión de Eurosamop. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. Están haciendo un esfuerzo ímprobo. Tenemos a una persona, que es Óscar Carazo, que trabaja 24 horas y conoce muy bien la categoría y podemos estar comprobando que nos ha traído al mejor entrenador y a los mejores jugadores. Con este proceso de venta hay tres o cuatro operaciones paralizadas pero creemos que hay tiempo suficiente para llevarlos a cabo. Hay que hacer una primera plantilla competitiva con unos valores porque en esta categoría los nombres no lo son todos, y ahí tenemos el ejemplo del año pasado de David contra Goliat en el Rayo Majadahonda-Cartagena. Y hay que dejarle que crea en la cantera, eso es fundamental, y aquí hay seguro material de sobra. Y también Óscar ha comentado que sin llegar a la Liga de Fútbol Profesional esto tendría un futuro difícil", indicó.

Fuentes de ingresos

Sobre algunas de las fuentes de ingresos que tienen previstas para que llegue dinero a las arcas del Decano, Jiménez explicaba que "en nuestra opinión el valor intangible del Decanato tenemos que explotarlo de una forma mucho más agresiva. Hemos percibido en este tiempo que la gente de Huelva siente mucho el Decanato, y eso de que somos el 'abuelo' de la liga hay que lograr que traspase fronteras. Queremos llegar a acuerdos con la Liga de Fútbol Profesional para que el Recre junto con el Athletic de Bilbao llegue a países como México, Estados Unidos o China. Nos tienen que conocer en todo el mundo futbolístico. El problema que tiene hoy en día el Recreativo es que tiene que generar ingresos. Hoy en día el club vive del 70% de la campaña de abonos, pero tiene que equilibrar ese balance para ingresar dinero desde otros lados. En la campaña de socios que planificamos con el club teníamos previsto ingresar 1,4 millones de euros cuando la pasada temporada se ingresaron unos 800.000. Hoy la LFP nos decía que cómo conseguimos que una empresa nos pagara 300.000 euros por la publicidad. Pues lo tenemos firmado gracias a que esto es el Recre, porque con otros clubes no lo hemos logrado. La marca Recre tiene un poder intangible brutal y las estadísticas nos dicen que la marca Decano vende. Debemos buscar financiación y fuentes de ingresos en el mercado".

"Hoy hablábamos con exempleados del Recreativo que nos decían que perdonarían la deuda con el club para poder seguir trabajando aquí. Con 500.000 euros de deuda y nos dicen eso, algo que no hemos visto en ningún lado", revelaba también el responsable de Krypteia, que también indicaba que "tenemos que llamar a todos los clubes de Primera y Segunda División para que no sólo nos condonen la deuda que tenemos con ellos sino que nos den dinero, unos cinco o seis mil euros". Y también recalcaba Jiménez que "tenemos que hablar con la Federación de Peñas y con el Recre Trust, que nos hemos estudiado su proyecto de 2015 y tenemos muchas cosas que nos unen. Las personas nos iremos pero el Recre seguirá y debemos proteger el Decanato para que no desaparezca".

Por último, no quiso comentar nada de su paso por el Córdoba y de su buena relación con Carlos González, expresidente del club blanquiverde, indicando que “hemos venido a hablar del Recreativo de Huelva, no del Córdoba. Fue otra ciudad, otra plaza, otra circunstancia, eliminamos una deuda importante, ascendimos a Primera Divisón después de 42 años…, pero yo no soy quien para valorar mi gestión en el Córdoba”.