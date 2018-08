El presidente ejecutivo de Krypteia destaca que "el acuerdo que tenemos firmado con Eurosamop no afecta al Recre"

huelva24.com

Óscar Romero, el presidente ejecutivo del grupo Krypteia Capital, ha atendido a los medios de comunicación en un acto celebrado el céntrico hotel Tartessos de Huelva, que ha sido presentado por Micky Rodríguez y en el que han estado presentes el portavoz de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva, Rafael Gavilán; el presidente del Recre Trust, Narciso Rojas; y el de la Federación de Peñas del Decano, José Antonio Cabrera.

En cuanto a las líneas fundamentales del proyecto de su grupo para los años 2018 a 2013, apuntaba que "creemos en otra forma de llevar un club, en la cual nos vamos a apoyar en dos líneas fundamentales, como son la afición y el activo intangible que es el Recreativo de Huelva, el Decano. Estos dos puntos deben ser la piedra angular a través de la cual podamos desarrollar una etapa que nos ayude a olvidar todas las tensiones que tiene el club, que ahora mismo está en una crisis institucional importante. Desde nuestra humilde opinión creemos que tenemos algunas ideas para llevar a este club a una nueva etapa".

"El plan financiero comenzaría por evaluar lo que está pasando. Hay problemas importantes de tesorería y nosotros somos un fondo de inversión que hemos trabajado con empresas la mayoría cotizadas en bolsa y creemos que debemos apoyarnos en una situación drástica a corto plazo para solucionar los problemas que ha tenido el club en estos últimos cuatro o cinco años. Creemos que tenemos los mecanismos necesarios para desarrollar un proyecto que solucione esos problemas reales que tiene el club. Estamos aquí porque nos gustaría quedarnos y ya hemos firmado por ejemplo un convenio de colaboración con el Enrique Benítez de baloncesto y pronto lo haremos con otro club", añadía Óscar Romero.

Para poder competir en Segunda B, el Decano debe hacer frente a varios pagos de manera inminente. Romero explicaba en este sentido que “llevamos con todo el tema del concurso casi dos meses y hemos aceptado el pliego sabiendo que cuando llegue el momento de la firma tendremos que hacer una serie de abonos a corto plazo. Ese tema ya lo tenemos solventado, y todo lo que no sea a corto plazo nuestra idea es analizar la documentación, ponernos en contacto con todo el mundo y ofrecer propuestas de acuerdos de pago y una seriedad porque vamos a cumplir todo lo que firmemos. Lo que no puede ser es que el club firme algo que ya sabe que no va a poder materializar. Si nuestras obligaciones son superiores a los recursos que tenemos hay que buscar soluciones a corto plazo. La deuda y el convenio no son un problema, pero sí los pagos a corto plazo o que la plantilla a día de hoy no esté cobrando. Cuando se está negociando con un jugador lo primero que preguntan es si aquí se está cobrando. En alguna ocasión me han transmitido dudas sobre nuestra solvencia o nuestros recursos y lo que creo que hay que hacer es contrastar informaciones aunque tampoco vamos a entrar nosotros a desmentir. En estos momentos gestionamos 350 millones de euros en diferentes negocios y estamos desarrollando diferentes proyectos deportivos, entre ellos uno liderado por Javier Jiménez con la Liga de Fútbol Profesional. De los dos millones inmediatos que hay que poner, la mitad no hace falta pagarlos de manera urgente, entre ellos nuestra parte del préstamo. No hay auditoría, hay muchísima documentación pendiente, y sin embargo estamos aquí. Si mañana aparece un pasivo de 15 millones de euros, por ejemplo, nos preocuparía. En el mundo empresarial lo primero es la prudencia y proteger tu dinero para después poder seguir invirtiendo”.

El informe de la LFP, los impagos, Eurosamop y la afición

También aludió Romero al informe de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en el que le comunicaban a Krypteia Capital que por ahora no aceptan su plan de viabilidad para el Recre y le han pedido más documentación en un plazo que expirará el viernes a las 14.00 horas: “Hemos recibido el informe a las seis de la tarde y tenemos la documentación que nos han pedido y se la aportaremos. Estamos muy tranquilos y después la Mesa de Contratación tiene un proceso y dará sus pasos. No estamos intranquilos y nos parece normal, ya que como aspirantes intentaremos cumplir todos los requisitos que nos pidan. En dos o tres días la LFP emitirá otro informe y tenemos acuerdos firmados que si somos propietarios con mecanismos transparentes se verá como ese dinero llega al Recre. En el pliego nos pedían que explicáramos si cumpliríamos los 'ratios' si pasábamos de Segunda B a Segunda, y ahora tendremos que presentar otras cuentas para no endeudarnos estando en Segunda B porque eso sería ponernos una soga al cuello. Será un club muy aburrido que si ingresa 100 gastará 95 ó 98”.



Y en cuanto a que pudieran aparecer los mismos problemas de las últimas temporadas y los jugadores no estuvieran al día en el pago de sus nóminas, Romero decía que "coger el dinero que está entrando hoy en las taquillas para pagar las deudas creo que es un error porque en cuatro meses tendremos un problemón. Eso lo digo desde el punto de vista empresarial. Coger un dinero hoy para pagar las nóminas de junio es un error. Éticamente se puede hacer porque es normal y la gente tiene que cobrar, pero creo que no pagarle a la plantilla las nóminas de hoy sería un error. Tenemos un mecanismo para afrontar los pagos a corto plazo. Si son un millón y medio o dos, los tenemos, pero si son siete tendríamos que sentarnos a hablar porque eso no aparece en el pliego".

Desvelaba también el presidente ejecutivo que "tenemos un acuerdo firmado con Eurosamop pero que no afecta al Recreativo de Huelva. Es un acuerdo entre dos sociedades que tienen un proyecto común con unas bases para poder llegar a buen puerto. Nosotros no podemos garantizar los cobros de las nóminas de los jugadores del Recre porque no gestionamos el club".

Elogiaba la figura de Óscar Carazo, director deportivo albiazul, y de Eurosamop. "A nivel deportivo nosotros con sinceridad no pintamos nada. Nos hemos hecho abonados del Recre y estamos tremendamente satisfechos de la gestión de la plantilla que ha hecho Eurosamop con Óscar Carazo al frente. Ellos saben de eso y nosotros hemos intentado aportar nuestro granito de arena y ayudarles. Pero si nosotros no somos adjudicatorios, ese contrato tiene su utilidad y funcionará, como ya pasó la pasada temporada. Mis sensaciones es que están haciendo un proyecto precioso. Creo que están aquí porque creen en la gestión que se puede hacer a corto y medio plazo y que a largo plazo el Decanato puede dar una gestión brutal. Aquí no hay financiación y por eso hay muchos proyectos parados. El señor Óscar Carazo se levanta a las seis de la mañana a ver a un jugador. Ayer acabó a la una y media de la mañana trabajando por el Recreativo. Tiene hambre y en las empresas de éxito lo que se percibe es la ilusión y el hambre por hacer algo innovador", comentó.

Sobre el papel que tendrá la afición en su proyecto, en el caso de que acaben siendo los propietarios del Recre, manifestaba que "la afición y el club tienen que ser uno. Normalmente en el mundo del marketing el producto es el club, pero tenemos que fijarnos en algo que no tiene ningún equipo, que es el Decanato, y por eso hay que hacer partícipe a la afición mediante mecanismos de acceso a la propiedad. No queremos sólo a un aficionado que consuma un producto y vuelva dentro de 15 días. Es importante que pueda acceder a la propiedad. Llegado el momento pondremos esos mecanismos encima de la mesa y los técnicos lo valorarán. Pero no hablamos de una ampliación de capital sino de préstamos y otras opciones".

Críticas, Trofeo Colombino y Pablo Comas

Sobre las críticas de un sector del recreativismo hacia Krypteia Capital desde que irrumpió en el Recre, apuntaba que “si en algún momento nosotros hemos molestado o hemos sido poco diplomáticos o irrespetuosos con algún aficionado o miembro del consejo, somos los primeros en pedir disculpas. En eso no tenemos problema. Si nos equivocamos, seremos los primeros en reconocerlo. Aquí nos jugamos nuestro dinero, tiempo y trabajo”.

En cuanto al Trofeo Colombino, Romero señalaba que “a día de hoy tenemos avanzado un Trofeo Colombino muy bonito. Independientemente de que seamos o no propietarios, el Trofeo se va a celebrar porque nosotros lo que firmamos lo cumplimos. Creemos que será a finales de mes, en el parón de liga, y estamos pendientes de la gestión del club, que está siendo magnífica en el sentido de cuidar el césped. Vamos a vender el club a nivel de patrocinios y de televisión. El Trofeo no se va a perder y estamos trabajando en ello”.

Por último, el presidente ejecutivo de Krypteia Capital aludió a Pablo Comas: “Nos envió un burofax en el primer pliego para que no nos presentarámos porque había un juicio pendiente con él, pero ni le respondimos porque creíamos que no iba a ir a ningún lado”.