El runrún: 3.000 jóvenes onubenses de fiesta a Almería

Martes, 7 agosto 2018 | Leída 44 veces

confidencial

Van en peregrinación al mayor festival de música electrónica de Andalucía, Dreambeach, que celebrará del 8 al 12 de agosto su sexta edición. La organización ha fletado decenas de autobuses hasta la playa de Villaricos para facilitar los desplazamientos y ver a DJs de talla mundial como Martin Garrix, Hardwell, Ricardo Villalobos o Richie Hawtin, en sus seis escenarios. En total se espera que haya 15.000 asistentes al festival y entre ellos habrá también unos pocos de Huelva, alrededor de 3.000 según fuentes de la organización. Esperemos que su comportamiento sea ejemplar y no la líen, que se puede disfrutar por las buenas.

Juan Miguel busca pareja (Y de qué manera). Dicen que el amor está en todas partes y Juan Miguel busca pareja, pero de una manera nada usual, al menos en estos tiempos que corren. No le conocemos de nada, pero parece que él tiene ya una edad pero supuestamente pasa de ir al hogar del pensionista a sacar a alguna mujer a bailar y mucho más de ir al programa de Juan y Medio en Canal Sur Televisión a emparejarse. Tampoco se ve, ni probablemente sepa, cogiendo un ordenador o un móvil para a través de una página web, una app o una red social conocer a gente con sus mismos gustos y aficiones. Se ve que Juan Miguel es de otra manera. Es por eso que sin foto de perfil, ni de frente, confía en un cartel para dar con la pareja que necesita ofreciendo muy claramente los detalles. Y decimos esto porque al estilo de los carteles que se ofrecen como pintores o para cuidar niños o dar clases de inglés o matemáticas, ha optado por un anuncio y no en un periódico o en el Cambalache, sino en un mero folio que con letra de ordenador ha pegado por la calle (Se ve que alguien le ha ayudado). Concretamente en la Farmacia de la calle San José se puede ver su escrito, que seguramente confía en que mucha más gente lea que en otro lugar. Pura estrategia de la probabilidad. En él mismo aporta escasa información de él pero da precisos datos del perfil que requiere. Juan Miguel lo tiene clarísimo. El anuncio es el siguiente: “Juan Miguel, viudo desde hace muchos años, busca pareja viuda o soltera que no tenga carga y de edad comprendida entre 58 y 65 años, de altura, 1,55 metros y de peso de 57 a 60 kilos, que sea cariñosa y que esté ágil, de nacionalidad española. Interesada llamar al teléfono 696045201”. Ahí queda. Respetando el modo y el estilo, no podemos hacer más que ayudar con la difusión y así de paso demostrarle a Juan Miguel que en la red hay mucha gente y puede servir para hacer cosas buenas. Mucha suerte Juan Miguel. Estamos contigo. Ole por tu intento de apartarte de la soledad para ser un poquito más feliz.

Un exalbiazul que le pega al japonés. ¿Se acuerdan de Sisi? Llegó con la vitola de intentar ser el nuevo Cazorla en la temporada 2008/09 para jugar en Primera División con el Recre pero ni mucho menos triunfó. No le acompañó la fortuna pese a que tenía bastante calidad técnica y después tuvo temporadas más buenas y otras más malas en clubes como Osasuna o el Valladolid. Actualmente sólo tiene 32 años de edad pero es un auténtico trotamundos y, además de haber sido también internacional en los escalafones inferiores de la Selección Española, ha vivido varias aventuras exóticas en países como Grecia, Polonia y ahora mismo juega en la categoría de plata japonesa, concretamente en el Tokushima Vortis. Hacia dicho país cada vez están yendo más jugadores españoles, y sin ir más lejos en las últimas semanas se han sumado históricos de nuestro fútbol como Andrés Iniesta o Fernando Torres. Ambos pueden pedirle consejo a Sisi, que se atreve incluso ya, y con bastante soltura, a hablar el idioma japonés, que no tiene pinta de ser nada fácil. Pinchen en este enlace y comprueben su soltura.