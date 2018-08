La LFP emite un balance negativo sobre el plan de viabilidad presentado por Krypteia Capital para intentar comprar el Recre

huelva24.com

Martes, 7 agosto 2018

El documento al que ha tenido acceso dicho diario desgrana el plan de viabilidad que adjuntó la sociedad en su oferta de compra y emite un balance negativo sobre el mismo.

La Dirección General de la LFP considera que el plan se basa en una cifra de ingresos "por encima de lo razonable". Añade que no se ha aportado "garantía o justificación de dichos ingresos". Destaca igualmente como insuficiente la aportación inicial programada de 1,5 millones de euros cuando las necesidades a corto plazo del club son mucho mayores. Junto a todo ello, denuncia que "no se ha aportado un plan para el club en caso de no ascenso".

En su informe, la LFP reclama que el plan se centre en garantizar los fondos mínimos iniciales y que dicha inyección se realice a la firma de la compra, plantear un escenario de ingresos y gastos en Segunda B, determinar los recursos destinados para garantizar el pago de la deuda y plantear un coste de plantilla que permita al Recre pelear por subir a Segunda A ya que de lo contrario no es realizable.



Así las cosas, Krypteia Capital tiene hasta el próximo viernes a las 14.00 horas, según Huelva Información, para responder y aportar las modificaciones que le exige la LFP. En caso de no hacerlo se cerraría el proceso de venta y se abriría un nuevo escenario para el Decano.



Dentro de las posibilidades que se barajan, y como informa el portal albiazules.es, estaría el procedimiento negociado dentro de los parámetros del pliego e incluso el procedimiento negociado de carácter flexible, en el que se pueden pactar condiciones para la venta sin que se siga al pie de la letra el pliego. La rumorología también ha puesto encima de la mesa un escenario, que el Ayuntamiento reúna el dinero para rescindir el contrato con Eurosamop y Krypteia Capital, y que se dispongan de fondos para poder asegurar la temporada. Una temporada en la que se necesitaría de la unidad de todo el entorno albiazul y en el que se trate de salvar la situación con gente de Huelva.