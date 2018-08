Carolina Marín dice que ya piensa en "nuevos retos" y asegura que se siente "joven y con cuerda para rato"

Agencias

"Siento orgullo de ver a la gente jugar al bádminton por la calle, de ver a los niños jugar y de que se esté hablando de este deporte. Me siento orgullosa por haber aportado mi granito de arena. Todavía no lo he asimilado", ha asegurado la onubense en el Consejo Superior de Deportes, en donde fue recibida por su presidenta, María José Rienda.

Además, tras convertirse en la única jugadora en ganar tres Mundiales de bádminton, siente que "el deporte femenino está en lo más alto", y también reconoce haber tenido que superar "momentos complicados" en este Campeonato del Mundo celebrado en Nankín (China).

"Han sido momentos complicados antes del Mundial, todo el equipo y yo nos tuvimos que sentar y ver qué necesitábamos cambiar. Trabajamos la parte mental, que era lo que me lastraba últimamente, y me sentí muy preparada gracias también a mi psicóloga María", reconoció la campeona olímpica en Río 2016.

En la final, en la que superó a la india Pusarla Sindhu por 21-19 y 21-10, Carolina Marín sintió que el aspecto mental y tener la estrategia clara fue clave para el triunfo, al igual que en los partidos anteriores, que ganó con más autoridad pero que no fueron fáciles.

"Quizás parece como muy fácil solo ver el resultado y pensar 'pim, pam, pum y hasta luego', pero no es así. Conlleva un análisis de todo el equipo, seguir una estrategia y una vez que salgo a la pista es importante tener las ideas claras, determinación, y recordar lo que hay que hacer. Eso me ha llevado a ganar partidos que pueden parecer fáciles pero que no lo han sido", explicó.

En relación a las felicitaciones y al ambiente mediático, la tricampeona mundial reconoce no haber todavía tenido tiempo de abrir las redes sociales. "Todavía no he tenido tiempo de abrir las redes sociales, pero sacaré un poco de tiempo para poder leerlas poco a poco. Me siento orgullosa de que haya podido tener ese impacto en los medios de comunicación", reconoció.

Además, a sus 25 años asegura que le queda mucho por hacer, sobre todo "seguir entrenando y seguir yendo a por nuevos retos", entre los que destacan el Mundial del año que viene y los Juegos Olímpicos dentro de dos. Así pues, ella se siente "joven y con cuerda para rato".