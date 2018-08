El PP valora el año transcurrido tras la moción de censura en Isla Cristina

Lunes, 6 agosto 2018 | Leída 12 veces

Carta al director

En todo este tiempo, hemos comprobado casi a diario, como ha bajado la tensión y la presión que se ejercía sobre nuestros concejales tanto en los plenos como en las redes sociales, tras la dolorosa decisión de la aplicación de un expediente de regulación de empleo que ha permitido dar estabilidad a una situación caótica, dejada por PSOE y PA, algo a tener muy en cuenta, y que llama la atención, comprobar cómo han desaparecido del ámbito político.

Las políticas de los actuales grupos que conforman el gobierno municipal se han basado en la publicidad y el escaparate, vendiéndonos proyectos de futuro que ya estaban pendientes y que se estaban gestando o que se habían proyectado en un corto periodo de tiempo. En todo este año, hemos podido observar, como casi a diario nos informan de manera unilateral (cada grupo por su lado) apuntándose los logros y las gestiones que se realizan día a día, vendiéndonos una ficticia pluralidad, y que nosotros llamamos descoordinación con enfrentamientos constantes y que se sobrellevan por la necesidad de mantener un pacto de intereses hasta final de legislatura, o hasta que el Sr. Zamudio quiera.



Todo buen isleño que se precie, sentirá satisfacción con el cúmulo de noticias que se generan diariamente desde el consistorio, la reforma inminente del edificio del ayuntamiento, las obras del Puerto Pesquero y un largo etc., pero también es bueno, que desde la oposición, hagamos un balance real de todo lo que venimos haciendo o se hizo cuando cogobernábamos, y de lo que no, nos dejaron terminar.



La única decisión importante que ha tomado este Equipo de Gobierno durante este año, ha sido la de cerrar por segunda vez la Piscina Municipal, y que un año después, no han sido capaces de poner en funcionamiento, viviendo de las rentas, y dejándose llevar por la inercia, beneficiándose de lo que estaba previsto.



Desde el Partido Popular, en todo este año, con nuestras propuestas y nuestro trabajo, así como con nuestras decisiones, hemos demostrado nuestro apoyo al desarrollo y el avance de nuestra ciudad, incluso estando en la oposición, no votando en contra de los presupuestos de 2018, y que los propios grupos que conforman el Equipo de Gobierno no aprobaron hasta el segundo intento, dejando sola a la alcaldesa y teniéndose que celebrar un segundo pleno.



En el ámbito comercial y cultural, se ha producido un gran retroceso, solo hay que observar las últimas navidades, los carnavales, etc., y las actividades que se venían desarrollando en localidad para favorecer al comercio local como fueron las campañas del día del padre, día de la madre, ruta de tapa que las han eliminado de un plumazo, así como las campañas de apoyos para incentivar las compras en Isla Cristina. No han realizado nada nuevo, todo está parado, el comercio está totalmente abandonado con la crisis tan grande que están padeciendo y solo se han dedicado a aprovechar la renta, haciéndose fotos en los Festivales y los eventos importantes que se instauraron con nuestra gestión.



En la Mancomunidad de Islantilla no han realizado nada nuevo, incluso reinauguraron el parque del Camaleón y repitieron una campaña publicitaria de pinturas turísticas y alegóricas, llamándolas de otra manera.



En el aspecto de limpieza, nos encontramos con una empresa que no cumplía los pliegos de condiciones y a la que se le debían más de 3 millones de euros, porque tanto Socialistas y Andalucistas no pagaban, hubo que rescindirles el contrato por incumplimientos ya que Isla Cristina no estaba limpia, sacándose a concurso una nueva licitación, y entrando una nueva empresa a cubrir el servicio en agosto de 2017, iniciándolo en septiembre. Hace unos días, han presentado una campaña publicitaria con vehículos nuevos y de concienciación ciudadana, algo que apoyamos y compartimos, pero que viene en el pliego de obligaciones a cumplir y que se pactó con el anterior Equipo de Gobierno.



La mayoría de las obras de asfaltado que se han realizado en las calles, fueron gracias a una subvención solicitada por el anterior Equipo de Gobierno, motivada por los daños de vendavales e inundaciones por un importe de 120.000 Euros.



Las obras del Puerto que se están efectuando por la APPA, fueron negociadas por el anterior Equipo de Gobierno, consiguiéndose mantener la zona de aparcamientos y el curso actual de las vías.

Las inminentes obras del edifico del antiguo ayuntamiento, que comenzarán en septiembre, fueron presupuestadas en 2017 y 2018, e iniciado su proyecto por los técnicos municipales, destinándose el ingreso la venta de la parcela de Mercadona a dicha reforma.



El campo de futbol de Punta del Caimán, también era un proyecto inminente y que fue paralizado. Obras incluidas en la estrategia EDUSI, a la que Isla Cristina se presentó por dos veces, y con proyectos, realizados por los técnicos municipales, y que en una tercera convocaría Isla Cristina logró conseguir los 5 Millones de Euros, que se recibirán en un futuro. Tenemos que decir, que al final se pudo recurrir a una empresa externa como siempre defendimos, quién hizo la presentación que fue determinante para conseguir este logro tan beneficioso y necesario para nuestra localidad. El 26 de julio abandonamos el cogobierno, agosto fue inhábil, y el proyecto fue presentado en septiembre. Queda de manifiesto el gran trabajo realizado por todas las delegaciones y los técnicos de este ayuntamiento.



Un año después, los que justificaron una moción de censura porque no había proyecto de futuro y era muy difícil trabajar en equipo, van cada uno por su lado, no han sido capaces de reabrir la Piscina Municipal que continúa cerrada, pero eso sí, no paran de hacerse fotos y no pagan en la zona ora por aparcar.

Partido Popular de Isla Cristina