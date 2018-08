El runrún: ¿Nueva ubicación para las Colombinas?

Lunes, 6 agosto 2018 | Leída 378 veces

Confidencial

Está abierto el debate y se admiten ideas. Esto es lo que comenta, acompañado de una fotografía, Herz en su perfil: "Un año más aprovecho el final de las Fiestas Colombinas para hacer mi propuesta al Ayuntamiento para mejorar y recuperar lo que históricamente y, bajo mi punto de vista, da sentido a la fiesta. La mirada al mar y al mundo marinero. La ubicación actual, a pesar de ser un recinto acogedor y bien resuelto, se aleja de la ría y se hace un tanto pequeño. Pienso que esto se puede solucionar sin necesidad de un cambio radical. Mi propuesta sería que el recinto se extendiera hacia la ría ocupando el espacio que hoy ocupa el Tiro de Pichón, algo que desde hace años está previsto y por lo que el Ayuntamiento se hizo con esos terrenos, pero que de momento no ha ejecutado. La portada, así, volvería a dar la cara a la ría (agrandando el recinto) y enlazaría con el paseo de la misma, que se convertiría en antesala al recinto. El resto del año el recinto podría ser habilitado como parque urbano integrándose así en la ciudad. Espero que se acepte con agrado mi propuesta y se vuelva a reactivar el proyecto de agrandar el recinto hasta la ría.

Morcillo, en la encrucijada. El futbolista Jorge Morcillo ofreció un buen rendimiento en su etapa en el Recreativo, durante dos temporadas en la categoría de plata a las órdenes de Sergi Barjuan, y después estuvo una temporada en el Rayo y tres en el Almería, club en el que finalizó contrato el pasado día 30 de junio y llegó a ser el capitán de la primera plantilla. Pero actualmente, a sus 32 años, se encuentra sin equipo e incluso en los últimos días se le ha podido ver junto a su familia (su esposa es onubense) por la capital onubense y en las fiestas Colombinas. Y es que calidad, jerarquía y carácter no le faltan para jugar en cualquier club de Segunda División, pero no va a tener nada fácil encontrar equipo, al menos en España, después de que su nombre se vinculara hace algunos meses a una red de amaños de partidos. El jugador valenciano fue investigado, al igual que otro ex del Decano como Jorge Larena, y por ahora parece que tener eso en su currículum le está restando opciones de poder fichar por algún equipo durante este verano. No le vendría incluso nada mal al Recre un posible retorno de Morcillo para liderar su zaga en el presente ejercicio liguero, aunque en principio parece una opción poco probable.

Susto en el Festival de Niebla. El Festival Castillo de Niebla acogió este sábado en el Castillo de los Guzmanes la representación de la obra teatral 'Nerón', que fue todo un éxito por el gran trabajo que realizó el reparto, lo que premió con muchos aplausos el público. No obstante, la noche se vio perturbada por un triste suceso. Y es que en la oscuridad del momento, con la luz en el escenario y toda la atención en el desempeño de los personajes sobre las tablas, alguien gritó amargamente que se parara la representación. Un hombre se encontró muy mal y tuvo que ser atendido. Con insistencia se reclamaba si había un médico presente y varias personas se acercaron y se pidió agua. Rápidamente el actor Raúl Arévalo, que da vida a Nerón, fue a por varias botellas y las acercó hasta el lugar del suceso. Por unos instantes se desprendió del personaje que se cree reponsable de que ardiera Roma y que se preocupaba más de sí mismo que su entorno, para sacar la faceta más humana que todo deberíamos tener dentro en una situación así. En esta ocasión Nerón, sólo en la apariencia, ejerció de ayudante del médico y de bombero más que de pirómano. El resto del reparto también se interesaba por lo ocurrido con miradas de preocupación, las que había entre todos los presentes. Finalmente se decidió trasladar a la persona indispuesta, que tumbada fue llevada por varias personas fuera del recinto. Tras el desconcierto y deseando la pronta recuperación de la persona afectada. Con total profesionalidad por parte del reparto, la obra volvió a un momento que se había producido minutos antes para retomar la representación, que como dijimos fue muy aplaudida. Esperamos que el hombre atendido se restablezca de este percance.