Iago Díaz: "Nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera jugar en el Decano"

Lunes, 6 agosto 2018

recreativo

14.35 h. El polivalente centrocampista catalán ha sido presentado como nuevo jugador albiazul. "Me llegaron otras ofertas, pero creo que este es el mejor club al que puedo venir, de cara a mi crecimiento personal y para llevar al Recre otra vez donde se merece", señala, y añade que "tengo muchos amigos que pasaron por aquí y todo el mundo me habla muy bien".

Iago Díaz fue presentado ante los medios como una de las apuestas más serias de la dirección deportiva del Recre en la zona ofensiva del equipo. Este futbolista nacido en Barcelona ha destacado en su paso por el Lugo y el Almería en superior categoría. Un extremo capaz de jugar en las dos bandas con velocidad y potencia, a pesar de su altura, 1,82. Una apuesta segura.



Del jugador habló el director deportivo albiazul, Óscar Carazo, destacando en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "es un futbolista que a pesar de su edad (25 años) tiene una dilatada experiencia, tanto en Segunda A como en Segunda B. Empezó su carrera en el Lugo y la consolidó en el Almería, en Segunda A, para luego pasar a la Cultural y a la Ponferradina. Ha pasado por distintas situaciones en el fútbol y creo que esa experiencia nos va a aportar positivamente. Es un jugador que puede actuar por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha. Juega rápido, es potente a los espacios y desde la izquierda tiene una buena salida por dentro para el golpeo de balón. Cuando empezamos a hablar con él, su situación era un poco complicada, pero todo fue muy fácil y solo tengo palabras de agradecimiento".



El propio jugador reconoció sobre lo último que "es verdad que cuando empezaron los contactos todo estaba más complicado y al terminar la liga mi representante me comunicó la oferta del Recre. Después llegaron otras ofertas, pero creo que este es el mejor club al que puedo venir, de cara a mi crecimiento personal y para llevar al Recre otra vez donde se merece. Creo que Óscar confió otra vez mucho en mi. Esa confianza, tanto de Óscar, como del míster y del club, fue lo que me hizo decidirme".



Se definió como un jugador polivalente, ya que "puedo actuar tanto por la izquierda como por la derecha. En Lugo lo hice mucho por la izquierda, pero en el Almería estuve casi siempre por derecha. Cualquier perfil me viene bien y estoy cómodo. Incluso en Ponferrada en algún partido jugué de delantero centro".



Iago Díaz no dudó en reconocer que "nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera jugar en el Decano. Tengo muchos amigos que pasaron por aquí y todo el mundo me habla muy bien. En Segunda A tuve la oportunidad de meterle dos goles al Recre, en dos temporadas diferentes. Muy contento de estar aquí, creo que este es un club increíble y todos tenemos que crecer con él".



Por último, valoró que "estamos haciendo un proyecto muy ilusionante, este año lo afrontamos todo el mundo con mucha ilusión. Los nuevos que hemos llegado tenemos claro que venimos con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien, hace un año bueno y llevar al Recre a las posiciones altas de la tabla. Estamos trabajando muy duro para llegar al partido del Don Benito en la mejor forma física posible. El míster nos está transmitiendo muchísima confianza, creo que cualquier jugador lo agradece. Nos está pidiendo mucha intensidad y mucho trabajo. Quién no trabaje y no corra, con él no va a jugar".