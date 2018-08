Intensifican la vigilancia en Huelva para perseguir a quienes "están provocando" incendios en la comarca

Agencias

Los primeros indicios apuntan a esa hipótesis

13.44 h. El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha mostrado preocupación por el incendio de Almonaster, en Huelva, ya que "todos los trabajos realizados a lo largo de la noche y en el día de ayer no han sido capaces de, todavía, en estos momentos, estabilizar ese incendio".

Además, ha valorado la puesta en marcha del operativo especial para la "vigilancia y de persecución a aquellas personas que están provocando incendios en esa comarca de Huelva".

En Málaga, donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, y tras preguntas de los periodistas, ha recordado que en el citado incendio de Almonaster están trabajado, además del Plan Infoca, algunos medios del Gobierno, en concreto, medios aéreos, para trabajar en su estabilización y posterior control, lo antes posible.

En este punto, ha recordado que este pasado domingo en comunicación con el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, le preocupó que "en tan poco espacio de tiempo y en distintos puntos muy cercanos se hayan iniciado estos fuegos distintos".

Ha señalado que la investigación para esclarecerlos está abierta y pese a que aún no se puede concluir nada "los primeros indicios, no todavía ciertos ni concluyentes, apuntan a que pueden ser incendios provocados" en un entorno muy cercano de no más de 30 kilómetros.

Así, en primer lugar han hablado con el responsable de la Guardia Civil en la Demarcación de Andalucía para hacer una vigilancia mucho más intensiva en esa zona para "intentar dar con aquella o aquellas personas que puedan estar provocando estos incendios".

Por ello, ha explicado el responsable del Gobierno en Andalucía, se va a establecer un operativo especial para toda esa comarca "de cara a intentar dar con las personas que puedan estar, supuestamente, provocando estos incendios".

De igual modo, también mantendrán en las próximas horas una reunión en la Subdelegación de Huelva con la Junta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia Subdelegación para "intentar hacer y realizar un plan que perdure en el verano y controlar mejor las circunstancias que, supuestamente, se están dando en esa comarca".

Preguntado por las declaraciones del consejero andaluz de Medio Ambiente, que ha abogado por endurecer las sanciones, Gómez de Celis ha incido en que es una competencia judicial, en este caso, legislativa.

"Ahora --ha dicho-- lo que nos preocupa es que si ha sucedido así, como parece que los indicios nos dicen, tenemos que concluir que efectivamente así ha sido y lo que vamos a hacer, que ya está en marcha desde la tarde de este pasado domingo, montar un operativo especial para esa comarca de vigilancia y de persecución a aquellas personas que están provocando incendios en esa comarca de Huelva", ha concluido.

El incendio declarado la tarde de este pasado domingo en un paraje forestal de Almonaster la Real ha obligado al plan contra los incendios forestales de la comunidad andaluza, el Infoca, a movilizar a 218 efectivos entre los que destacan 200 bomberos forestales, toda vez que las 15 aeronaves también movilizadas se retiraron del frente de acción al caer la noche.

El incendio, que está afectando a un paraje de importante potencial natural poblado de pinos y eucaliptos, arrancó en el paraje conocido como La Alcaidía, en Almonaster, y se ha propagado con virulencia por el viento y el surgimiento de "focos secundarios masivos por antorcheo", según el Infoca.