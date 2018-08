Antonio Toledo, que cuenta con las bajas de Anita y Lice Chamorro, hace un positivo balance del inicio de pretemporada

huelva24.com

Domingo, 5 agosto 2018

fútbol > primera división femenina

El entrenador del Sporting Puerto de Huelva, Antonio Toledo, ha hecho balance del inicio de la pretemporada del equipo en esta semana: "Lo más importante es que, de momento, el equipo está trabajando bien, sin ningún problema de lesión, que siempre hay que tocar madera". Admite que ha habido "algunos problemas de rozaduras, que son normales en esta época del año, cuando reanudan los entrenamientos, en superficies que normalmente son campos secos y además con el intenso calor que está haciendo".

Las jugadoras han llegado "bien" al inicio grupal de la pretemporada, "en líneas generales bien. Hay algunas que están un poco por debajo de su nivel normal y que yo esperaba pero, bueno, hay tiempo esta temporada para trabajar, más que años anteriores. Hemos comenzado el día 1 de agosto, que nunca lo habíamos hecho y hasta el 9 de septiembre, que es la fecha de inicio de la liga, es cuando el equipo tiene que llegar en las mejores condiciones posibles".

Solo tiene dos bajas en la plantilla para trabajar, la de Anita por lesión y la de Lice Chamorro, que no tiene fecha para su incorporación al equipo "porque está en el Mundial sub-20, no sabemos adónde llegará Paraguay y una vez que ya finalice la participación de esta selección en el Mundial se iniciarán ya los trámites para que venga a España y Anita con su periodo de recuperación por su reciente operación de tobillo".

Este torneo es "una preparación más de esta pretemporada. Van a ser partidos demasiado exigentes para nosotros en esta época, también hemos tenido la mala fortuna del sorteo, de jugar dos días consecutivos, lunes y martes, y eso va a ser un cansancio acumulado que en esta época del año no es bueno. Pero, bueno, vamos a iniciar el lunes contra el Paris F.C., el cuarto equipo de la liga francesa, un equipo con un nivel bastante alto pero a nosotros nos debe servir de rodaje, de preparación, de ir conjuntando el equipo y si podemos conseguir un buen resultado, conseguimos una victoria y que el equipo vaya cogiendo confianza mejor que mejor, pero no es el objetivo principal ahora mismo".

Toledo asintió en que serán buenas piedras de toque los enfrentamientos de este torneo pero insistió en que "lo que no es bueno es jugar en dos días seguidos. Jugar lunes y martes a las seis de la tarde en esta época del año no es bueno. El partido del martes con el Betis, que no va a jugar el lunes y va a estar, por tanto, descansado para jugar con nosotros, pero llevamos 19 jugadoras y habrá que rotar, habrá que darle minutos a todas y esperar que el resultado con respecto al rodaje en la pretemporada sea el idóneo".