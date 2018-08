Entregados los pemios Colombinas de Honor

En este caso, a Romero y Martos se les distingue por su veinte años de trayectoria profesional al frente del programa Carrusel Taurino, que se emite cada verano en la antena de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.

Y no sólo por ello, sino porque la propia vinculación de ambos periodistas a este programa, que dirigió y condujo en una primera etapa Juan Belmonte, está muy ligada a Huelva y a las Colombinas. De hecho, fue en la feria onubense de 1998 cuando Juan Ramón Romero realizó su primera retransmisión en directo al frente del espacio, en una aventura que empezó para tres meses y que alcanza ya las dos décadas. "Aquella propuesta que me hizo Canal Sur fue ver cumplido el sueño de mi vida. Tardé veinte segundos en aceptarla a pesar de que suponía romper con la seguridad laboral y económica de la que gozaba en ese instante. Pero acerté de lleno. Era lo que quería. Mi filosofía de vida es la Tauromaquia y la radio me daba la oportunidad de vivirla así", reconoció el periodista malagueño. Juan Ramón Romero agradeció el premio a la empresa y a la afición de Huelva "porque me consta que parte del corazón".

No pudo acompañarle su compañero en tantos años de radio, Bartolomé Martos, precisamente, porque sus obligaciones profesionales le tienen ahora conduciendo el magacine estival en la radio pública de Andalucía. En su lugar recibió el galardón la Jefa de Contenidos, Araceli Limón, quien señaló que "Juan Ramón y Barto encarnan la esencia de la radio que pretendemos hacer. Apasionada y apasionante, y, también, muy cercana y directa para con el oyente". Fue Carlos Pereda, empresario del coso de la Vega Larga, quien les hizo entrega de sendas carabelas que simbolizan la entraña americanista de las fiestas Colombinas que estos días vive la ciudad de Huelva y que alcanza este 3 de agosto su conmemoración central.