Carolina Marín: "Creo que estoy demostrando muy buen nivel"

Viernes, 3 agosto 2018

13.24 h. La onubense Carolina Marín confesó sentirse "muy contenta" por su juego a lo largo del Mundial de bádminton que está teniendo lugar en la localidad china de Nanjing, sobre todo por cómo está "controlando el juego" frente a sus rivales, y espera seguir "demostrando muy buen nivel" en semifinales frente a la china He Bingjiao.

"Ya estamos en semifinales. Estoy muy contenta por el partido que he jugado hoy. Creo que estoy demostrando muy buen nivel y estoy muy contenta conmigo misma por lo que estoy haciendo en la pista, por cómo estoy jugando y por cómo estoy controlando el juego contra cada una de las rivales", confesó Carolina Marín en declaraciones facilitadas por LaLiga4Sports.

La deportista onubense venció en los cuartos de final a la india Saina Newhal (21-6, 21-11) en un partido donde no tuvo rival y en una dinámica muy similar a las anteriores victorias de Carolina en este Mundial. De esta manera, la campeona mundial en 2014 y 2015 se asegura una tercera medalla, cuyo color deberá decidirse en el próximo duelo ante una He Bingjiao de la que no se fía.

"Mañana jugaremos las semifinales contra una de las chinas, He Bingjiao, que hoy le ha ganado a la favorita del torneo, a la número 1 Tai Tzu Ying", destacó la española. "Gracias de corazón por todo el apoyo que estoy recibiendo desde España, y mañana, a por las semifinales", concluyó.